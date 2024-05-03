Kendini maneviyata adamıştı! Yaşar Alptekin "Hacı adam böyle giyinmez” diyenlere sert çıktı! 'Peygamber Efendimiz yaşasaydı...'

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Yaşar Alptekin radikal bir karar alarak kendini İslam'a adamıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak, sessiz sedasız bir hayat süren Alptekin zaman zaman açıklamaları ile gündem oluyor. Alptekin son olarak Jess Molho ve Demet Akalın'ın programına konuk oldu.

'PEYGAMBER EFENDİMİZ YAŞASAYDI...'

Alptekin, İslamiyete dair açıklamalar yaparken kendisini "Hacı adam böyle giyinmez” diyerek eleştirenlere de yanıt verdi. Alptekin, “Ben inanıyorum ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu dönemde yaşasaydı, bu döneme ayak uyduracaktı…

Belki benim kadar fosforlu olmayacaktı ama bu döneme uygun giyinecekti” dedi. Alptekin'in bu açıklaması kısa sürede viral oldu.