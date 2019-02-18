Kendinize en uygun kulaklığı seçmenin yolları

Kulaklık, tamamen size özeldir. Otobüste ya da vapurda seyahat ederken kulağınıza kulaklık takarak hayallere dalabilir, oyun oynarken kulaklık takarak dış dünyadan tamamen soyutlanabilir, kulaklıkla film ya da dizi izleyebilir, ofiste çalışırken kulağınıza kulaklık takıp rahatlatıcı müzikler dinleyerek kendinizi farklı diyarlarda hissedebilirsiniz.
Kulaklık modelleri ve fiyatları
Bir kulaklık alırken önce kullanım alışkanlıklarınızı ve nasıl bir kulaklık modeline ihtiyacınızın olduğunu düşünmeniz gerekir. Markaların farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak ürettikleri çok sayıda kulaklık türü var. Kulaklıkların fiyatları da, ürünün sahip olduğu özelliklere göre değişir. Fiyat performans bakımından en verimli kulaklığı satın almak için ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun kulaklık modelini seçmeniz gerekir.
Bluetooth kulaklık modelleri
Bluetooth kulaklık modelleri, hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahiptir. Bir Bluetooth kulaklık modelini telefonunuza bağlamak için kablo kullanmanıza gerek kalmaz. Bluetooth bağlantı özelliği olan herhangi bir cihaz ile kulaklığınız arasında bağlantı kurabilirsiniz. Hiçbir şekilde kabloların birbirlerine dolaşmalarından ve zarar görmelerinden endişelenmenize gerek kalmaz. Wifi kulaklık ve Bluetooth kulaklık gibi kablosuz kulaklık türleri, diğer kulaklıklara göre daha pahalı olabilir. Burada karar verirken kullanım alışkanlıklarınızı ve bütçenizi birlikte düşünmeniz gerekir. Eğer tercihinizi Bluetooth kulaklık türlerinden yana kullanırsanız, özellikle dış mekanlarda hareket halindeyken kendinizi son derece rahat hissedeceğinizden emin olabilirsiniz.
Aradığınız tüm Bluetooth kulaklık modellerini Amazon'da bulabilirsiniz!
Kulak içi kulaklık modelleri
Kulak içi kulaklık modelleri, kulaklığın kulağınızın iç bölgesine sabit bir şekilde yerleşir. Bu modellerde ses doğrudan kulağınızın içine gelir. Kaliteli kulak içi kulaklık modellerinde kulaklığı taktığınız anda dış dünyanın sesinden izole olduğunuzu hissedersiniz. Bu modeller gürültülü ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle kalabalık ve gürültülü bir ofiste çalışıyor ve ses nedeniyle işinize konsantre olmakta zorlanıyorsanız kulak içi kulaklık kullanarak tüm dış seslerin sizden uzak kalmasını sağlayabilirsiniz. Hafif olan kulak içi kulaklıklar taşıma için de oldukça elverişlidir. Yalnız bu modeller hareketli aktiviteleriniz için çok uygun olmayabilir. Kulak içi kulaklıkların fiyatını belirleyen unsurlar arasında kulaklığı taktığınızda kulağınızın ne kadar konforlu olduğu da vardır.
Aradığınız tüm kulak içi kulaklık modellerini Amazon'da bulabilirsiniz!
Oyuncu Kulaklıkları seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
Oyun severlerin oyun deneyimini daha da keyifli kılmak üzere tasarlanmış olan oyuncu kulaklıkları hem kulaklık bölgesine hem de mikrofona sahiptir. Burada amaç aynı oyunu oynayan oyuncuların kulaklık ve mikrofon yardımıyla daima irtibat halinde kalabilmesidir. Oyuncu kulaklıkları mutlaka konforlu olmalıdır. Bir oyunun başında saatlerce oturan oyuncu, kulaklığını kulağına taktığında kendisini konforlu hissetmelidir. Oyuncu kulaklığında mikrofonun kalitesi de son derece önemlidir. Oyuncular için tasarlanan kablosuz kulaklık türleri de oyuncuların kablo derdiyle hiç uğraşmadan keyifle oyunlarına konsantre olabilmelerini sağlamaktadır.
Aradığınız tüm oyuncu kulaklıklarını Amazon'da bulabilirsiniz!
Oyuncu kulaklığı 1: HyperX Cloud Alpha
Kullanıcı deneyimlerine bakıldığında HyperX Cloud Alpha oyun severlerden tam not alıyor. Çıkarılabilir mikrofon sayesinde takım arkadaşlarınızla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Çıkarılabilir kablo, kulaklığın ses seviyesi ve sesini kısmak için basit kontrollere sahiptir.
Oyuncu kulaklığı 2: Sennheiser GSP 300'ü
Daha iyi bir mikrofon istiyorsanız, Sennheiser GSP 300'ü edinin . Sesler net bir şekilde ortaya çıkıyor ve GSP 300'ün sesi Cloud Alpha'nınki kadar iyi ayarlanmış. Yalnız Cloud Alpha'nın aksine, kablosu çıkarılabilir değil çok önemli bir şey değil ancak bozulma durumunda GSP 300'ü tamir etmeyi zorlaştırır.
Oyuncu kulaklığı 3: Sennheiser Game One
Uzun süreli üstün konfor, daha çekici bir ses deneyimi ve mükemmel bir mikrofon istiyorsanız, Sennheiser Game One'ı edinin . Oyun kulaklıklarının çoğundan farklı olarak açık bir tasarıma sahiptir, yani kulaklıkların delikleri vardır. Bu tasarım Game One'ın sesini daha açık ve ferah kılar ancak sesin sızmasına izin verir; böylece çevrenizdeki insanlar ve sesli sohbetlerde dinlediklerinizi duyabilirler. Aynı zamanda uzun süreli kullanımı rahat hale getirir.
Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı
Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor
Üniversiteli genç kızdan kahreden haber!
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum