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Kendisi 1.5 metre, sevgilisi 2 metre! Aralarındaki boy farkı gören bir daha bakıyor... En büyük merak cinsel hayatları oldu

15.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir çift aralarındaki boy farkı nedeniyle kısa sürede TikTok’ta gündem olmayı başardı. Aralarında yaklaşık 50 cm’lik bir fark olan çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla popülerliğe kavuştu. 25 yaşındaki Brooke Dostillio ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Dylan Painter, zıt kutupların birbirini çektiğini söyleyerek ilişkilerini savundu.

Kendisi 1.5 metre, sevgilisi 2 metre! Aralarındaki boy farkı gören bir daha bakıyor... En büyük merak cinsel hayatları oldu

2020 yılının Ocak ayında tanışan 25 yaşındaki Brooke Dostillio ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Dylan Painter çifti ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Brooke 1.5 metre boyundayken basketbolcu sevgilisi Drwane 2 metre. Aralarındaki boy farkını hiçbir zaman umursamadıklarını ve gerçek aşkın önünde fiziksel özelliklerin belirleyici olamayacağını savunan ikili birbirlerine kısa sürede bağlandı.

“HERKES BANA GÖRE UZUN”

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Dışarıdan kendilerini diğer insanların gördüğünde şoke olduğunu ifade eden Brooke, “Bay farkımza oldukça alıştık. Ben o kadar kısayım ki herkes bana göre uzun ve Dylan o kadar uzun ki herkes ona göre kısa. Bu yüzden bizim için gerçekten önemli değil. Diğer insanlar bizi dışarıda gördüklerinde şoke oluyor. Genellikle boy farkımız hakkında yorum yapıyorlar. Özellikle cinsel hayatımız onların en büyük merak konusu” dedi.

“BU ÇOK KOMİK”

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İlişkilerini sosyal medyadan paylaşmaya başladıktan sonra kullanıcıların ilgisini çeken ikili, “Sosyal medyadakiler her zaman bizim aramızdaki yakınlığı merak etti. Boy farkımızın yakınlığımızı değiştirip değiştirmediğini srodular. Bu çok komik. İlişkimizi duyurmaya başladığımızda insanların bu yorumları yapacağını biliyorduk” diye konuştu.

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