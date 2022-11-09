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Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen her yerde gerçek aşkı arıyor! “Bir erkek bir de kız çocuk...”

09.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen tam 13 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor. Gerçek aşkı bulmak için Türkiye’den Rusya’ya giden Kösen orada da evleneceği kadını bulamaması üzerine rotasını Amerika Birleşik Devletlerine çevirdi.

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen her yerde gerçek aşkı arıyor! “Bir erkek bir de kız çocuk...”

Yaşayan en uzun adam için Guinness Dünya Rekoru sahibi, ülkeyi tanıtma rolünü üstlendiğinden beri dünyadaki 195 ülkeden 127'sini ziyaret etmişti. Dünyanın yaşayan en uzun adamı 39 yaşındaki Sultan Kösen, bir erkek ve bir kız çocuk sahibi olabileceği bir eş aradığını dile getirerek Rusya’ya gitmişti. Gerçek Rusya'da aşkı bulamayınca Florida'ya uçmayı planladığını ve eşini Amerika’da aramaya karar verdiğini dile getirdi.

“EŞİMİ TÜRKİYE’YE GÖTÜRMEK İSTİYORUM”

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2013 yılında kendisinen 10 yaş küçük Suriyeli Merve Dibo ile hayatını birleştiren Kösen aralarındaki dil sorunu nedeniyle iletişim kuramadıklarını ifade etti. Birbirlerini anlamadıkları için evliliklerini yürütemediklerini ifade eden Kösen, Rus kadınlarının “inanılmaz güzelliğe ve sevgi dolu bir ruha” sahip olduğunu duyduktan sonra, Aralık ayı başlarında bir uçağa atladı ve yeni bir gelin bulmak için Moskova'ya gitti.

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Türkiye’deki evinden yola çıkarak Rusya’ya giden ve aradığı aşkı Rusya’da bulacağını ifade eden Kösen, “Kolay olacağını sandım. Rus kadınlarının kibar erkekleri sevdiğini duydum. Eşimi Türkiye’ye götürmek istiyorum. Bir erkek bir de kız çocuk sahibi olabileceğim bir eş arıyorum” dedi.

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