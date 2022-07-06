Kendisi 25, sevgilisi 50 yaşında! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu: Babam zannediyorlar ama...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Baltimore eyaletinde yaşayan Samatha ve sevgilisi Billyü yaklaşık 3 yıldır birlikte. Aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir ilişkileri olduğunu ifade eden çift, genç kalpli iki ruh olduklarını söyleyerek sosyal medyadan en özel anlarını paylaşıyor. Ailelerinin ilişkilerini desteklemesine rağmen sosyal medyadan sert eleştiriler aldıklarını ifade eden ikili, özgür bir ilişki yaşadıklarını anlattı.

BABASI SANIYORLAR

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle Samatha, Bill’i babası zannettiklerini söyleyerek yanlış anlaşılmanın kendilerini artık gülümsettiğini ifade etti. Hayata tutkuyla bağlı olduklarını ve aralarında özel bir bağ bulunduğunu anlatan Samatha, “Biz, bu hayatta birbirini bulan iki tutkulu, yaratıcı, maceracı ruhuz.kimiz de hayatımızda çok şey deneyimledik ve birlikte yeni şeyler deneyimlemeye bayılıyoruz. Seyahati, muhteşem yemekleri ve eşsiz yaşamı seviyoruz. aş farkından hiç rahatsız olmadım. Bill'i babam sandıklarında bu duruma gülüyoruz.İyi bir iletişimimiz olduğu ve birbirimize saygı duyduğumuz sürece sorun değil, çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

Hayatı boyunca ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşadığını belirten Samatha, “Bu yaşadığım en mutlu, en sağlıklı ilişki. İkimiz de değerimizi bilen ve nasıl sevilmek istediğimizi bilen bireyler olarak bir araya geldik. Babam zannediyorlar ama gerçek bambaşka. İnsanların sağlıklı, gerçek yaş farkı ilişkilerinin var olduğunu ve bunların harika bir şey olabileceğini görmeleri için hikayemizi paylaşmak istiyorum. " diye konuştu.



