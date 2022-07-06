Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisi 25, sevgilisi 50 yaşında! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu: Babam zannediyorlar ama...

Kendisi 25, sevgilisi 50 yaşında! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu: Babam zannediyorlar ama...

06.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yıllık yaş farkına rağmen, 25 yaşındaki Samantha Stinchcombe ve 50 yaşındaki Billy Hughes, ABD'nin Baltimore kentinde yaşayan "iki genç kalpli ruh" oldukları için farkı fark etmediklerini söylüyorlar. Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran ikili, 25 yıllık yaş farkından keyif aldıklarını dile getirdi.

Kendisi 25, sevgilisi 50 yaşında! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu: Babam zannediyorlar ama...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Baltimore eyaletinde yaşayan Samatha ve sevgilisi Billyü yaklaşık 3 yıldır birlikte. Aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir ilişkileri olduğunu ifade eden çift, genç kalpli iki ruh olduklarını söyleyerek sosyal medyadan en özel anlarını paylaşıyor. Ailelerinin ilişkilerini desteklemesine rağmen sosyal medyadan sert eleştiriler aldıklarını ifade eden ikili, özgür bir ilişki yaşadıklarını anlattı.

51 yaşında 27 yaşındaki genç kadınla evlendi! Gelin oğlunun 11 yaşındayken tanıştığı eski kız arkadaşı51 yaşında 27 yaşındaki genç kadınla evlendi! Gelin oğlunun 11 yaşındayken tanıştığı eski kız arkadaşı

BABASI SANIYORLAR

3

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle Samatha, Bill’i babası zannettiklerini söyleyerek yanlış anlaşılmanın kendilerini artık gülümsettiğini ifade etti. Hayata tutkuyla bağlı olduklarını ve aralarında özel bir bağ bulunduğunu anlatan Samatha, “Biz, bu hayatta birbirini bulan iki tutkulu, yaratıcı, maceracı ruhuz.kimiz de hayatımızda çok şey deneyimledik ve birlikte yeni şeyler deneyimlemeye bayılıyoruz. Seyahati, muhteşem yemekleri ve eşsiz yaşamı seviyoruz. aş farkından hiç rahatsız olmadım. Bill'i babam sandıklarında bu duruma gülüyoruz.İyi bir iletişimimiz olduğu ve birbirimize saygı duyduğumuz sürece sorun değil, çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

2

Hayatı boyunca ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşadığını belirten Samatha, “Bu yaşadığım en mutlu, en sağlıklı ilişki. İkimiz de değerimizi bilen ve nasıl sevilmek istediğimizi bilen bireyler olarak bir araya geldik. Babam zannediyorlar ama gerçek bambaşka. İnsanların sağlıklı, gerçek yaş farkı ilişkilerinin var olduğunu ve bunların harika bir şey olabileceğini görmeleri için hikayemizi paylaşmak istiyorum. " diye konuştu.

Böyle doğum günü kutlaması görülmedi! Mezar başında bir araya gelip alkol içtilerBöyle doğum günü kutlaması görülmedi! Mezar başında bir araya gelip alkol içtiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan ettiGöğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti
Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...
Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdiÖlüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Yemek teslimatı sırasında öyle şeyler yaptı ki...

Yemek teslimatı sırasında öyle şeyler yaptı ki...

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.