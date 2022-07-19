Kendisi 26, nişanlısı 45 yaşında! Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu: Babam zannediyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Emily Downing isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Nişanlısı Michael Justin ile iki yıldır birlikte olduğunu anlatan Downing, TikTok paylaşımında aralarında 19 yıllık yaş farkı bulunan sevgilisiyle aralarındaki bağı anlamayanlara isyan etti.

“BABAM ZANNEDİYORLAR”

26 yaşındaki Emily Downing, TikTok’tan yaptığı paylaşımda 45 yaşındaki nişanlısıyla yanyana olduklarında çoğunlukla sevgilisini babasıyla karıştırdıklarını dile getirdi. Downing yaptığı paylaşımda, “Birisi nişanlınızın babanız olup olmadığını sorduğunda hayatınıza beş yıl ekleniyor. Babam zannediyorlar” notunu ekledi.

Kısa süre önce nişanlandıklarını ve birbirlerine derin bir bağ ile bağlı olduklarını ifade eden 26 yaşındaki Emily Downing, “Bazıları yaş farkımızı sorguluyor ve bir sürü olumsuz yorumda bulunuyorlar. Kendimizi anlatmaktan yorulduk” dedi.



