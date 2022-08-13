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Kendisinden 30 yaş büyük eşinin üçüncü karısı! ''Eşleri yaşlandıkça değiştiriyor heralde'' denilince...

13.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Demi Lucy May, TikTok'ta yayınladığı bir video ile gündem oldu. Kocasıyla aralarındaki yaş farkını açıkladığı video ile büyük ilgi gören genç kadın kendisinin 20 eşinin ise 50 yaşında olduğunu iddia etti. Kimileri buna inanmadı, kimileri ise ilginç öngörülerini paylaştı.

Kendisinden 30 yaş büyük eşinin üçüncü karısı! ''Eşleri yaşlandıkça değiştiriyor heralde'' denilince...

Tiktok'ta eşiyle arasındaki yaş farkını açıkladığı bir video yayınlayan Demi Lucy May isimli genç kadın, herkesi şoke etti. Kendisinin 20, eşinin ise 50 yaşında olduğunu açıklayan genç kadın birçok kullanıcıyı buna inandıramadı. İnandırabildiği kullanıcılar ise oldukça ilginç yorumlarda bulundular.

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YAŞLI ERKEKLERE İLGİLİYDİ

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Eşiyle arasında 30 yaş fark olduğunu iddia eden May, sık sık aralarındaki yaş farkına ilişkin paylaşımlar yaptığını açıkladı. Bu durumu sorun etmeyen ikili yaşın sadece bir sayı olduğuna inandıklarını belirtirken, Demi de her zaman yaşlı erkeklere ilgi duyduğunu açıkladı.

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ÜÇÜNCÜ EŞİ

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Bir başka videoda eşinin üçüncü karısı olduğunu açıklayan May, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bazıları bunun üzerine "Yani çok yaşlandıklarında onları terk mi ediyor?" diye sordu. Bir başka kullanıcı ise ''Ve sonra sen de yaşlanacaksın ve o da kendine daha genç bir başkasını bulacak'' diye yazdı.

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FİKİR AYRILIĞI YAŞANDI

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Bazı kullanıcılar ise çiftin yaşları hakkında dürüst olmadıklarını iddia etti ve May'in 20, eşininse 50 yaşında görünmediğini savundu. Bazıları da çifti destekledi ve yaş farkının ilişkiler için besleyici yanına dikkat çektiler.

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