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  4. Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu rehin tutuluyor iddiası... Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu rehin tutuluyor iddiası... Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

15.10.2024 12:35
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 12:35
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Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti. Hakkında pek çok iddia bulunan Miraloğlu şimdi de sosyal medyadaki bir video ile konuşulmaya başlandı. Ünlü ismin Amerika'da rehin tutulduğu iddia edildi.

2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile dikkat çekmişti.

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Hatta bir dönem Miraloğlu'nun kendisinden yaşça büyük eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilmiş Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü.

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AMERİKA'DA REHİN TUTULUYOR İDDİASI...

Meltem Miraloğlu şimdi de sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Ünlü ismin kendisine ait olduğu iddia edilen videoda Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da rehin tutulduğu ifade edildi.

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Miraloğlu, kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye’ye dönemediği söyledi. Ünlü ismin bu videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu videonun gerçek olamayacağını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu
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