Kendisini aldatan kocasıyla sokak ortasında kavga etmeye başladı! Görenler ayıramadı... Eşini tekme tokat dövdü

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ederek sokak ortasında tartışmaya başladı. Kalabalık bir sokağın köşesinde ilk olarak sözlü bir şekilde tartışmaya başlayan ikiliden kadın bir anda kocasına doğrun hamle yaptı. Sosyal medyada hızla viral olan görüntülerde kadın kocasının bacaklarına vurarak yere düşürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten iyi yaptı. İhanetin cezası olarak az bile” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendimi yerine koyduğumda neler yapabileceğimi düşünmek bile istemiyorum” yorumunu yaptı.