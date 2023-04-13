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  4. Kendisini aldatan kocasıyla sokak ortasında kavga etmeye başladı! Görenler ayıramadı... Eşini tekme tokat dövdü

Kendisini aldatan kocasıyla sokak ortasında kavga etmeye başladı! Görenler ayıramadı... Eşini tekme tokat dövdü

13.04.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisini aldattığını iddia ederek kocasını sokak ortasında döven bir kadına ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Kalabalık bir sokağın ortasında kavga eden ikiliden kadın kocasının bacağına tekme atarak onu yere düşürdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ederek sokak ortasında tartışmaya başladı. Kalabalık bir sokağın köşesinde ilk olarak sözlü bir şekilde tartışmaya başlayan ikiliden kadın bir anda kocasına doğrun hamle yaptı. Sosyal medyada hızla viral olan görüntülerde kadın kocasının bacaklarına vurarak yere düşürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

yen24

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten iyi yaptı. İhanetin cezası olarak az bile” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendimi yerine koyduğumda neler yapabileceğimi düşünmek bile istemiyorum” yorumunu yaptı.

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