Kendisini cinsel organından vuran sevgilisini affetti! "Onu hâlâ çok seviyorum" diyerek savununca olay oldu

MYNET-DIŞ HABERLER Charlie Glenn, 36 yaşındaki eski kız arkadaşı Tonya Nester'ın, üzerinde tabanca olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyerek olay gününe ilişkin olarak polise bilgi verdi. Fox News'in haberine göre, Glenn, "Tabancanın bana kuru sıkı olduğunu söyledi. Ben de ona, ''Bakayım çünkü silahın varsa seninle hiçbir yere gitmeyeceğim' dedim ve o da silahını çıkartıp beni vurdu" dedi.

ANINDA YAKALANDI

Polis, Glenn'in yaralanmış olmasına rağmen tabancayı Nester'dan uzaklaştırmayı başardığını ve aile üyeleri ile polisi aramayı başardı. Bir aile üyesi, Nester'ın evden çıkıp bir ara sokaktan kaçtığını gördüğünü söyledi.

Rapora göre polis memurları, eski kız arkadaşını, saldırının meydana geldiği evden yaklaşık yarım kilometre uzaklıkta yakalandı ve Nester tutuklandı. Nester, 100.000 dolarlık bir kefalet karşılığında Butler İlçe Hapishanesine gönderildi ve ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.