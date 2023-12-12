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    4. Kendisini cinsel organından vuran sevgilisini affetti! "Onu hâlâ çok seviyorum" diyerek savununca olay oldu

    Kendisini cinsel organından vuran sevgilisini affetti! "Onu hâlâ çok seviyorum" diyerek savununca olay oldu

    12.12.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan Charlie Glenn kendisini cinsel organından vuran kız arkadaşı için af diledi. Kız arkadaşını hâlâ sevdiğini dile getiren Gleen, ona karşı hiçbir kırgınlığının olmadığını ifade etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Charlie Glenn, 36 yaşındaki eski kız arkadaşı Tonya Nester'ın, üzerinde tabanca olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyerek olay gününe ilişkin olarak polise bilgi verdi. Fox News'in haberine göre, Glenn, "Tabancanın bana kuru sıkı olduğunu söyledi. Ben de ona, ''Bakayım çünkü silahın varsa seninle hiçbir yere gitmeyeceğim' dedim ve o da silahını çıkartıp beni vurdu" dedi.

    ANINDA YAKALANDI

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    Polis, Glenn'in yaralanmış olmasına rağmen tabancayı Nester'dan uzaklaştırmayı başardığını ve aile üyeleri ile polisi aramayı başardı. Bir aile üyesi, Nester'ın evden çıkıp bir ara sokaktan kaçtığını gördüğünü söyledi.

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    Rapora göre polis memurları, eski kız arkadaşını, saldırının meydana geldiği evden yaklaşık yarım kilometre uzaklıkta yakalandı ve Nester tutuklandı. Nester, 100.000 dolarlık bir kefalet karşılığında Butler İlçe Hapishanesine gönderildi ve ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    silah cinsel organ
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