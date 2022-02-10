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Kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi

10.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve polis operasyonuyla yakalanan Tuğba Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditlerde bulundu.

Kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan yakalanan Tuğba Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akyüz, "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek kişilere yönelik harekete geçti. Ekipler, bugün sabaha karşı 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz, gözaltına alındı.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu. Akyüz, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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pkk İzmir
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