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Kendisini polis olarak tanıttı, "Vatan-Bayrak" diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı

01.07.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişiye 160 bin lira para kaptıran yaşlı çift, aynı kişinin tekrar arayarak para istemesi üzerine şikayetçi olunca dolandırıldığını anladı. "Polis arkadaş ‘Vatan’ diyecek, siz de ‘Bayrak’ deyip parayı vereceksiniz" diyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren zanlı polisin titiz çalışması sonucu Şanlıurfa’da yakalanarak Karaman’a getirildi ve tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıttı, "Vatan-Bayrak" diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı

Dolandırıcılık olayı 17 gün önce Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar telefonla aradıkları emekli gurbetçi 78 yaşındaki R.G’ye terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını, kendilerinin ise parayı güvenli hesaba aktaracaklarını söylediler. Bunun üzerine yaşlı adam eşiyle birlikte tüm söylenenlere inanarak parayı çekip kendilerine vereceğini söyledi.

"POLİS ARKADAŞ 'VATAN' DİYECEK, SİZ DE 'BAYRAK' DEYİP PARAYI VERECEKSİNİZ"

R.G. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar harekete geçti. R.G’den bankadaki tüm parasını çekmesini isteyen dolandırıcılar, paraları almak için evine sivil polis memuru göndereceklerini söyledi. Her şeyi planlayan dolandırıcılar yaşlı adama evine gelecek olan polis arkadaş ‘Vatan’ diyecek, siz de ‘Bayrak’ diyerek parayı arkadaşa vereceksiniz dedi. Yaşlı adamsa bir gün sonra eşiyle birlikte bankaya giderek hesabındaki 13 bin Euro ile 29 bin Türk Lirasını çekti. Yaşlı çift daha sonra evlerine gelen dolandırıcı Mehmet Y.’ye poşet içerisinde paraları teslim etti. Paraları alan dolandırıcılar ise hemen ticari araçla Karaman’ı terk etti.

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TESPİT EDİLMEMEK İÇİN 4 FARKLI TİCARİ ARACA BİNMİŞ

Paraları alan dolandırıcılar 1 gün sonra tekrar yaşlı çifti arayarak para istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma sonucu yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldıkları ortaya çıktı. Karaman’a şehirlerarası otobüsle gelen telefon dolandırıcısının, yakalanmamak ve tespit edilmemek için yaşlı çiftin evine gidişinde ve kenti terk ederken 4 farklı ticari araca binerek seyahat ettiği ortaya çıktı.

DOLANDIRICI GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Yaşlı çift, dolandırıcıların tekrar telefonla arayarak para istemeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis, dolandırıcıları yakalamak için vakit kaybetmeden çalışma başlattı. Dedektifler dolandırıcıyı tespit edebilmek için GBT sorgusu yapılan şüpheli şahıslar ile şehir genelindeki kent güvenliği yönetim sistemindeki tüm kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda dolandırıcı, geldiği Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ticari taksiye binerken tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler şahsın tam eşkalini ise kola ve su almak için girdiği bakkal dükkanının güvenlik kamerasından belirledi. Şahsın görüntü ve fotoğraflarını Şanlıurfa Emniyeti ile paylaşan Karaman Polisi, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunan Hakkari Mehmet lakaplı Mehmet Y. olduğunu tespit etti.

PARAYI ALMADAN ÖNCE EVİN YAKININDA KOLA İÇMİŞ

Dolandırıcı Mehmet Y., ticari taksi ile gittiği yaşlı çiftin evinin yanında bekleyerek bir süre etrafı gözetlemiş. Gözetleme yaparken de, bakkal dükkanından aldığı kolayı içmiş. Kola bittikten sonra da parayı alarak oradan hızla ayrılmış.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Şahsın yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip, Şanlıurfa polisi ile birlikte düzenlediği operasyonla telefon dolandırıcısı Mehmet Y’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karaman’a getirilen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karaman
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