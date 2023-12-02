Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıyordu! Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı... 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü araştırılıyor

MYNET-DIŞ HABERLER 60 yaşındaki Hongchi Xiao, kandaki toksinleri veya "sha"yı dışarı atmak için hastaların defalarca tokatlandığı veya kendilerine tokat atıldığı bütünsel bir Çin yöntemi olarak savunduğu paida lajine yönelik olarak uygulama atölyeleri yapıyordu. 71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm Tip 1 diyabetine alternatif bir tedavi bulma umuduyla 951 dolar (yaklaşık 27 bin 499 TL) değerindeki kursa katıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARTILACAK

Kalifornia'dan Xiao'nun Perşembe günü iade emriyle Avustralya'dan İngiltere'ye döndüğünde tutuklandığını ve Carr-Gromm'un ölümüyle ilgili ağır ihmal nedeniyle adam öldürmeyle suçlandığını duyurdu. Polis Cuma günü Salisbury Sulh Ceza Mahkemesi huzuruna çıkacağını doğruladı.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARADI

Oğlu Matthew, Telegraph'a yaptığı açıklamada, Carr-Gromm'un iğne korkusu nedeniyle insülin enjekte etmekte zorlanması nedeniyle her zaman diyabetini tedavi etmek için alternatif yöntemler bulmaya çalıştığını söyledi. Yeni Zelanda'da yaşayan Matthew, "Her zaman diyabetini tedavi etmek ve onunla baş etmek için alternatif yöntemler bulmaya hevesliydi ve alternatif ve bütünsel tıp ve terapilerle çok ilgiliydi" dedi.