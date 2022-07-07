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Kendisini UFO uzmanı olarak tanıttı! Sözleri olay yarattı: Uzaylılar her zaman buradaydı

07.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini UFO uzmanı olarak tanıtan bir kişi uzaylıların her zaman insanların arasında olduğunu ve aslında okyanusun altında yaşadığını iddia etti. Okyanusun altında ve mağaralarda yaşamını sürdüren uzaylıların bu sayede Dünya’nın kötülüklerinden korunduğunu söyledi.

Kendisini UFO uzmanı olarak tanıttı! Sözleri olay yarattı: Uzaylılar her zaman buradaydı

UFO's: A Fundamental Truth kitabının yazarı Anna Whitty, uzaylıların korunmak için Dünya okyanusunun altında yaşadıklarını ve her zaman burada gezegende olduklarını iddia etti. İddiasını, Albert Einstein'ın eski bir meslektaşı olan Dr Shirley Wright'ın 1947'de Roswell kazasında bulunan uzaylılarla röportaj yaptığını söyleyen ifadesine dayanarak yaptı.

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“ONLARIN BURADA OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

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Uzaylıların başka bir gezegende yaşamadığına inandığını dile getiren Whitty, “Onların her zaman Dünya’da olduklarını düşünüyorum. Shirley'nin söylediği doğruysa uzaylıların başka bir gezegenden ziyade denizin altından veya mağaralardan veya bunun gibi bir yerden gelmesi daha olasıdır. Mantıklı çünkü gezegende her birkaç bin yılda bir büyük bir felaket olduğuna dair çok fazla kanıt var” diye konuştu.

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Teknolojik gelişmelere dikkat çeken Whitty, “Yüzeydeki insanlar her birkaç bin yılda bir Taş Devri'ne sıfırlanıyorsa ve bu insanlar yeraltında oldukları için daha fazla korundukları bir yerdeyse, o zaman belki de teknoloji ve zekadaki gelişmeleri yukarı doğru bir yörüngede devam ediyor” dedi.

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