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    4. Kendisini yoğurt uzmanı olarak tanıtıyordu! Yarım fıçı boyayı yoğurt sanan yaşlı adam 91 yaşında hayatını kaybetti

    Kendisini yoğurt uzmanı olarak tanıtıyordu! Yarım fıçı boyayı yoğurt sanan yaşlı adam 91 yaşında hayatını kaybetti

    08.11.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan 91 yaşındaki Bobby isimli bir adam kendisini yoğurt uzmanı olarak tanımlıyordu. Haftada yaklaşık 7 litre yoğurt yediği dile getirilen Bobby'in tutkusu hayatına mâl oldu. Yaşlı adam yarım fıçı boyayı naneli yoğurt zannederek yedi ve 91 yaşında hayatını kaybetti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan 91 yaşındaki Bobby isimli bir adam marketten satın aldığı boyayı yoğurt zannederek yedi. Torunu Alex Stein Facebook'tan yaptığı paylaşımla dedesinin ölüm haberini, "Onu çok özledim. Bir doktor, müzisyen, baba ve büyükbaba olarak gerçekten uzun, mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir hayat yaşadı" diyerek verdi.

    YENİ BİR LEZZET DENEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

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    Alex Daily Mail'e verdiği demeçte, Bobby'nin yoğurt uzmanı olduğunu ve her hafta yaklaşık yedi litre kadar yoğurt tükettiğini itiraf etti. Marketten satın aldığı kutunun yoğurt olduğunu düşünen yaşlı adamın torunu Alex büyükbabasının yeni lezzetler denemek için hevesli olduğunu ifade etti.

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    yoğurt Amerika

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