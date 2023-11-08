Kendisini yoğurt uzmanı olarak tanıtıyordu! Yarım fıçı boyayı yoğurt sanan yaşlı adam 91 yaşında hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan 91 yaşındaki Bobby isimli bir adam marketten satın aldığı boyayı yoğurt zannederek yedi. Torunu Alex Stein Facebook'tan yaptığı paylaşımla dedesinin ölüm haberini, "Onu çok özledim. Bir doktor, müzisyen, baba ve büyükbaba olarak gerçekten uzun, mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir hayat yaşadı" diyerek verdi.

YENİ BİR LEZZET DENEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Alex Daily Mail'e verdiği demeçte, Bobby'nin yoğurt uzmanı olduğunu ve her hafta yaklaşık yedi litre kadar yoğurt tükettiğini itiraf etti. Marketten satın aldığı kutunun yoğurt olduğunu düşünen yaşlı adamın torunu Alex büyükbabasının yeni lezzetler denemek için hevesli olduğunu ifade etti.