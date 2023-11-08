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    4. Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı! Dökülen çorbaya böyle müdahale etti... O anlar anbean kameraya yansıdı

    Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı! Dökülen çorbaya böyle müdahale etti... O anlar anbean kameraya yansıdı

    08.11.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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    Singapur'da yemek teslimatı yapan bir kurye dökülen yiyecekleri nedeniyle ceza almamak amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Çorbanın torbaya döküldüğünü fark eden kurye yiyeceği kabına geri boşalttı. Ancak o anlarda güvenlik kamerasına yakalandığından habersizdi.

    Singapur'da yemek teslimatı yapan bir kurye dökülen çorbayı kabına geri boşaltmaya karar verdiğinde güvenlik kamerasına yakalandı. Asia One'ın haberine göre, Wendy adındaki ev sahibi yerdeki çorba lekelerini fark edince güvenlik kamerasını kontrol etmeye karar verdi. O anlarda kuryenin dökülen çorbayı geri koyduğunu fark edince ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    "TAMAMEN İĞRENÇ"

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    Güvenlik kamerası görüntülerine baktığında midesinin bulandığını dile getiren Wendy, "Merdivenlerdeki çorba lekelerini fark ettim ve güvenlik kamerasını kontrol ettim. Plastik poşetteki çorbayı kaba döktüğünü gördüm. Bu hijyenik değil ve tamamen iğrenç" diye konuştu.

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    Yemek siparişi vermeyi bıraktığını söyleyen Wendy, "Restoran düzgün bir şekilde paketlenmedi mi, bu yüzden mi döküldü yoksa teslimatçı mı düşürdü? Her iki durumda da müşteriye açıklama yapmalı ve restorana veya teslimat şirketine şikayette bulunma işini müşteriye bırakmalıydı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kurye Singapur yemek

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