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Kentsel dönüşümde yeni plan! Ücretsiz olacak, kira desteği yerine...

31.07.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremleri sonrasında kentsel dönüşüm daha da ön plana çıktı. Özellikle İstanbul'da yaşlı yapı stoğuna dikkat çekilirken, hükümetin kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir planı ortaya çıktı. Buna göre vatandaşlara kira desteği yerine geçici evler tahsis edilecek. Vatandaşlar evlerine giresiye kadar bu evlerde ücretsiz bir şekilde kalacak. Öte yandan bu uygulamanın fahiş kira artışının da önüne geçmesi bekleniyor.

Kentsel dönüşümde yeni plan! Ücretsiz olacak, kira desteği yerine...

Hükümet, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni plana göre kentsel dönüşümden faydalananlar artık evleri bitene kadar kiralık daireler yerine geçici evlere yerleştirilecek.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ PLAN

Kahramanmaraş depremleri sonrasında İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle kentsel dönüşüm daha da ön plana çıktı. Hükümet kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir plan üzerine duruyor. Buna göre evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara kira desteği yerine geçici ev desteği verilecek. Vatandaşlar rezerv alanlarda yapılan binalarda ücretsiz bir şekilde konaklama imkanına sahip olacak.

FAHİŞ KİRANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu planla birlikte fahiş kira artışlarının da önüne geçilmeye çalışılacak.

"İNSANLARIN CEBİNDEN EKSTRA BİR PARA ÇIKMIYOR"

ATV Haber'in haberine göre bir vatandaş, "Bence güzel bir uygulama olur. İnsanlar cebinden bir para çıkmadan farklı bir evde, evleri yapılana kadar istihdam olacak. İnsanlar açısından hem maliyet düşük oluyor. İnsanların cebinden ekstra bir para çıkmıyor, kira vermek derdi gibi." dedi.

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İstanbul Kentsel dönüşüm Kira

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