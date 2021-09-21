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  4. Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı

Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı

21.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da amatör balıkçının oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan balık takıldı. 20 kiloluk keler balığı tekrar denize bırakıldı.

Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahilde oltayla balık tutan Erdem Uncu’nun oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan keler salığı takıldı. Oltaya takılan yaklaşık 20 kiloluk balığı dakikalarca uğraşarak güçlükle kıyıya çeken Uncu, diğer balıkçıların yardımıyla kepçeyle karaya çıkardı.

BALIĞI TEKRARDAN DENİZE BIRAKTI

Keler balığının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce (IUCN) neslin tükenme tehlikesi olan balık sınıfına alındığını öğrenen Erdem Uncu, balığı tekrar denize bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.

Kaynak: İHA

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Bursa
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