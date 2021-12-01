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Kepek problemine pratik çözümler! Bu yöntemlerle kepek sorununuzu geride bırakacaksınız

01.12.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepek, sadece rahatsız edici görüntüsü yüzünden sorun değil. Ölü saç derilerinin kabuk kabuk birikmesiyle oluşan kepekler; cildinizin nefes almasını engelleyerek önce kaşıntıya, sonra kalıcı saç dökülmelerine sebep olur. Kuru bir saç derisinin de belirtisi olan kepeklerle doğru yöntemleri kullanarak mücadele etmezseniz zamanla ciddi saç seyrelmeleri gibi daha can sıkıcı sorunlarınız olabilir.

Kepek problemine pratik çözümler! Bu yöntemlerle kepek sorununuzu geride bırakacaksınız

Özenle giyinip hazırlandıktan sonra tam evde çıkarken saç diplerinizde beyaz beyaz kepekler görmek, gün boyu keyfinizi kaçırabilir. Dahası, gün içerisinde saç derinizi hatır hutur kaşıma istediğinizi de bastıramayabilirsiniz ama bunları dert etmenize de gerek yok aslında. Evde bulabileceğiniz malzemelerle kolayca saç derinizi yatıştırabilir ve kepeklenmenin önüne geçebilirsiniz. İşte, düzenli uygulandığında kepek sorununu çözecek tarif ve öneriler...

ASPİRİN

Her evin ecza dolabında mutlaka bir kutu bulunan aspirin, kepek sonuna karşı da oldukça etkili. İki adet aspirini ezip şampuanınıza ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra saçlarınızı her zamanki düzeninde yıkamaya devam edin. Etkisini zamanla göreceksiniz.

ISIRGAN OTU

Hayatımız boyunca pek çok derdimize deva olan bitkiler, burada da yardıma koşuyor. Saçınızın uzunluğuna göre miktarını ayarlayabileceğiniz kaynamış suya birkaç tutam ısırgan otu ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Ardından bu suyu özellikle saç diplerinize iyice yedirip yarım saat beklettikten sonra durulayın.

SİRKE

Sirkenin derde deva olmadığı bir alan var mı? Kepek sorununuz için de sirkenin mucizevi doğasından destek alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, her yıkamadan sonra saçınızı duruladığınız son suya biraz sirke eklemek.

ZEYTİNYAĞI

Saç deriniz çok kuruduğunda da kepekler oluşur. Bu durumda zeytinyağını saç derinize masaj yaparak iyice yedirin. Ardından kafanızı streç film ile sarın ve istediğiniz kadar bekleyin. Saçınızı duruladığınızda sizi yumuş yumuş ve kepeksiz bir deri karşılayacak.

BİTKİ YAĞLARI

Uzun uzun saç bakımlarına vaktiniz yoksa şampuanınıza lavanta, biberiye ya da nane yağı ekleyebilirsiniz. Her kullanım öncesinde şampuanınızı iyice çalkalayın ve saçlarınızı alıştığı düzende yıkamaya devam edin.

KARBONAT

Yemeklerden temizliğe kadar her yerde kullanılan karbonat, kepek konusunda da işe yarıyor. Duş sırasında ıslak saç diplerinize biraz karbonat döküp iyice yedirin ve birkaç dakika sonra durulayın.

ALOE VERA

Aloe vera yapraklarının içindeki jel de saç diplerinize uygulayıp bir süre sonra duruladığınızda saç derisini nemlendirerek kepek probleminizi çözebilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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