Kerbela'da polis protestoculara ateş açtı: En az 13 kişi öldü, 865 yaralı

Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor.

Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.

BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı.