HABER

Kerbela'da polis protestoculara ateş açtı: En az 13 kişi öldü, 865 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı.

Kerbela'da polis protestoculara ateş açtı: En az 13 kişi öldü, 865 yaralı

Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor.

Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.

BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı.

Cumhuriyet Köprüsü karşısındaki Türk lokantasının çatısına çıkan protestocular, karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş meydanlarını andırdı.

Bağdat’ta dün güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında üniversiteli bir genç kızın da bulunduğu öğrenildi.

Tıp fakültesi öğrencisi Nur Mervan, başına isabet eden biber gazı bombası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Irak’ta 4. gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını duyurmuştu.
Ancak Irak basınında ölü sayısının 100’e yakın olduğu bildiriliyor.

KAYNAK: İHA

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!
Pelosi’den Kongre Üyelerine Azil Soruşturması MektubuPelosi’den Kongre Üyelerine Azil Soruşturması Mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerbela

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Saddam Hüseyin'i arıyorlar mı acaba?
polis silah sıkar mi arkadas ya bizim ulkede olsa tum dunya yikilirdi
bu bir insanlık suçu allah belanızı versin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

Fransa'da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

Fransa'da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

Son dakika! İngiltere Parlamentosu, Johnson'ın erken seçim önerisini reddetti

İngitere'de erken seçime veto!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İsveç’te obez çocuklara zorunlu tedavi

İsveç’te obez çocuklara zorunlu tedavi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.