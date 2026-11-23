Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kuvvetli lodosla birlikte etkisini artırdı. Yoğun yağışın ardından ilçenin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkilerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için çevredeki kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar, yağışın hafiflemesini uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda biriken sular bazı iş yerlerine dolarken, ilçedeki kimi evlerde de su baskınları meydana geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yağışın ardından yaşanan su baskınları üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, su baskınlarının meydana geldiği noktalarda olumsuzlukların giderilmesi için müdahalede bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır