MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor

Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor

07.09.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisi peş peşe ayrılıklarla sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon dizinin 3 başrol oyuncusu Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış hikayeye veda etmişti. Bir süredir kulaktan kulağa dolaşan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık’ın da vedası kesinleşti.

Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona ayrılıkla başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümüyle dördüncü sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Yeni sezonun ilk bölümlerinde ise Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı kesinleşti. 107. bölüm gibi ünlü oyuncunun hikayeye veda etmesi bekleniyor. Söylentilere göre Kerem Alışık’a bu ayrılık iddialarının ardından birçok teklif geldi.

Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kapana kısılınca kurşunu sıkacakBir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kapana kısılınca kurşunu sıkacak

KEREM ALIŞIK’IN YENİ PROJESİ VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova’ya yakında veda etmeye hazırlanan Kerem Alışık, dinlenecek mi yoksa yeni bir yapımda mı rol alacağı henüz belirsizliğini koruyor.

birzamanlarcukurova-keremalisik-74

Karakterin hikayesi bittiği için diziden ayrılacağı ortaya çıkan Kerem Alışık, zaman zaman rol arkadaşları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile birkaç kez gündeme geldi.

Şimdiden çok sayıda teklif aldığı ortaya çıkan Kerem Alışık, ayrıca TRT1’de yayınlanan Seneye Bu Zamanlar isimli program ile de ekranda yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Yeni diziyle ekranlara dönüyorlar! İşte yayın tarihiYeni diziyle ekranlara dönüyorlar! İşte yayın tarihi
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.