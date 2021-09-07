Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona ayrılıkla başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümüyle dördüncü sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Yeni sezonun ilk bölümlerinde ise Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı kesinleşti. 107. bölüm gibi ünlü oyuncunun hikayeye veda etmesi bekleniyor. Söylentilere göre Kerem Alışık’a bu ayrılık iddialarının ardından birçok teklif geldi.

KEREM ALIŞIK’IN YENİ PROJESİ VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova’ya yakında veda etmeye hazırlanan Kerem Alışık, dinlenecek mi yoksa yeni bir yapımda mı rol alacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Karakterin hikayesi bittiği için diziden ayrılacağı ortaya çıkan Kerem Alışık, zaman zaman rol arkadaşları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile birkaç kez gündeme geldi.

Şimdiden çok sayıda teklif aldığı ortaya çıkan Kerem Alışık, ayrıca TRT1’de yayınlanan Seneye Bu Zamanlar isimli program ile de ekranda yer alıyor.

