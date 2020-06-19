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Kerimcan Durmaz'a hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde insanların kurallara uymayarak sokakta dolaşmasına tepki gösteren Kerimcan Durmaz bir videosunda "Sokağa çıkın, geberin" diyerek isyan etmişti. Kerimcan Durmaz'ın o sözleri yüzünden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz’ın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik instagram hesabında video yayınladığı iddiasına ilişkin, avukat Serdar Öktem ve vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

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İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz’ın yayınlamış olduğu 2 dakika 38 saniyelik videosunda, "Bu insanlar neden sokakta bırak 65’i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz" dediği kaydedildi.

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Durmaz ifadesinde sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu söyledi.

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Şüpheli Kerimcan Durmaz’ın ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubunun olduğunun bilindiğini, kimseyi aşağılamak gibi bir amacı olmadığını, sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

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İddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz’ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, ‘Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz’ sözleriyle alenen aşağıladığı ifade edildi.

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Şüpheli Kerimcan Durmaz’ın, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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