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Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezona iddialı giren dizisi 'Keşke Hiç Büyümeseydik' 4. bölümünün ardından finalsiz yayından kaldırıldı.

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği 'Keşke Hiç Büyümeseydik' dizisi, dün yayınlanan 4. bölümüyle seyirciyle buluştu. Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği dizinin yeni bölümü, Show TV'de 23.15'te ekrana geldi ve Total'de 62., AB'de ise 41. sırada yer aldı.

FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKİLMEDEN BİTTİ
Hikâyesi üç ayrı dönemi anlatan dizinin çekimlerinin hafta içi bitirildiği öğrenildi. İlk 3 haftalık reyting performansı beklentiyi karşılamayan dizinin final bölümünün çekilmemesi ise dikkat çekti. Bu hafta yerine yabancı film yayınlanacak olan dizide Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu ve İrfan Kangı gibi ünlü isimler rol alıyordu.

Keşke Hiç Büyümeseydik

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK KONUSU
30 yıllık bir zaman diliminin konu edildiği Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde, babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi anlatılıyordu.

Keşke Hiç Büyümeseydik 2

Dizinin kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun gibi tecrübeli isimler dikkat çekiyordu.

İşte, dizinin oyuncu kadrosu…

Yapımını MinT Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven – Murat Aras – Eray Yasin Işık'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anac

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