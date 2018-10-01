Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği 'Keşke Hiç Büyümeseydik' dizisi, dün yayınlanan 4. bölümüyle seyirciyle buluştu. Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği dizinin yeni bölümü, Show TV'de 23.15'te ekrana geldi ve Total'de 62., AB'de ise 41. sırada yer aldı.

FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKİLMEDEN BİTTİ

Hikâyesi üç ayrı dönemi anlatan dizinin çekimlerinin hafta içi bitirildiği öğrenildi. İlk 3 haftalık reyting performansı beklentiyi karşılamayan dizinin final bölümünün çekilmemesi ise dikkat çekti. Bu hafta yerine yabancı film yayınlanacak olan dizide Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu ve İrfan Kangı gibi ünlü isimler rol alıyordu.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK KONUSU

30 yıllık bir zaman diliminin konu edildiği Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde, babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi anlatılıyordu.

Dizinin kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun gibi tecrübeli isimler dikkat çekiyordu.