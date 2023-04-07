Keten tohumu yağının faydaları nelerdir, cilde sürülür mü? Keten tohumu yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Bitkisel yağların birçoğu bireyler tarafında tedavi edici özellikleri sebebiyle kullanılır. Bu bitkisel yağlardan biri de keten tohumu yağıdır. Yemeklerde de kullanıma uygun olan keten tohumu yağı kalp sağlığı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Omega 3 yağı bakımında zengin bir içeriği bulunan yağ presleme yöntemi ile yapılır ve lif açısından da zengin bir içeriği vardır. Ayrıca keten tohumu yağı içerisinde E, K ve B12 vitaminleri de mevcuttur.

Keten tohumu yağı ne işe yarar?

Keten tohumu yağı bağırsak hastalıkları, sindirim sistemi, kanser ve cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa şifa olarak bilinir. Ayrıca kadınların yoğun sancı ve ağrı çektikleri adet dönemlerinde de adet söktürücü özelliği sayesinde rahatlama sağlatır. Menopoz döneminde olan kadınların da imdadına yetişen keten tohumu yağı, kadınlardaki sıcaklık buhranlarını azaltmaya yarar. Akne ve sivilce tedavisi için kullanılan keten tohumu yağının aynı zamanda çilleri de azalttığı bilinir. Besin değeri bakımından zengin bir içeriği bulunan keten tohumu yağı faydaları oldukça geniş bir alanı kapsar. Keten tohumu yağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Keten tohumu yağı kanser riskini alatan bir etkiye sahiptir. Özellikle meme kanserinde tümörü küçültme özelliği bulunur.

Yüksek lif oranına sahip olduğundan dolayı tokluk hissi sağlayan keten tohumu yağı diyet yapanlar için kullanılan yağlar arasında yer alır.

Şekeri dengeleyen yapısı ile diyabet hastaları için kullanılması önerilir.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı bir yağ olduğundan dolayı yüksek kolesterole sahip olan kişilerin böbrek hasarlarına yol açmamasını sağlar.

Keten tohumu yağının en çok bilinen faydalarından biri cilt sağlığına iyi gelmesidir.

Saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur ve aynı zamanda saçları nemlendirir.

Göz kuruluğu olanlar için oldukça faydalı bir yağdır.

Basur ve safra kesesi taşı tedavilerinde kullanılır.

Kadınlarda gebelikten sonra oluşan çatlakların azalmasını sağlar.

İçerisinde bulunan omega 3 asidi sayesinde zihinsel fonksiyonları destekler.

Keten tohumu yağı nasıl kullanılır?

Keten tohumu yağının nasıl kullanıldığı merak edilen konulardan biridir. Keten tohumu yağı nasıl kullanılır sorusuna yemeklerde de gönül rahatlığı ile kullanılacağı cevabı verilebilir. Kızartma malzemesi olarak kullanılmadığı müddetçe keten tohumu yağı, salatalarda, mezelerde ve yulaf ve yoğurdun içine eklenerek tüketilebilir. Ayrıca keten tohumu yağı cilt sağlığında da faydalı olduğu için küçük damlalar halinde cilde sürülerek masaj yapılabilir. Bunun dışında keten tohumu yağı saç derisi için de kullanılan bitkisel bir yağdır.

Keten tohumu yağı zararları var mı?

Birçok bitkisel yağda olduğu gibi keten tohumu yağında da kullanım miktarı oldukça büyük bir önem taşır. Keten tohumu yağı fazla kullanıldığı zaman ishal, deride dökülme ve kaşıntı gibi reaksiyonlar gösterebilir. Ayrıca hamile kadınlar ve emziren anneler keten tohumu yağı kullanımında zarar görebilirler. Bu kadınlarda kullanımdan sonra herhangi hormonal sorunlar meydana gelebilir. Bunların dışında prostat kanseri hastalığından tedavi görenlere de keten tohumu yağı kullanımı önerilmez. Keten tohumu yağını doktora başvurmadan önce kullanmaması gereken bazı kişiler vardır. Bunlar; kronik hastalıkları olan kişilerdir. Kronik bir hastalığa sahip olan kişiler keten tohumu yağı kullanımlarını doktor onay verdikten sonra yapmalıdır.

Keten tohumu yağı cilde sürülür mü?

Keten tohumu yağı cilt sağlığı için evde uygulanabilen bitkisel yöntemler arasında yer alır. Keten tohumu yağı cilde faydaları saymakla bitmez denilecek kadar çoktur. Özellikle hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen sedef, kaşıntı, egzema gibi cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Bunların yanı sıra akne ve sivilce oluşumunu engelleyen bir özelliğe sahip olan keten tohumu yağı cilt lekelerinin iyileşmesinde de oldukça faydalıdır.

Keten tohumu yağı cilt üzerinde kullanıma uygun olduğundan dolayı birkaç damla yağ ister pamuk yardımıyla ister el ile masaj yapılarak sürülebilir. Cildinin parlak bir görünüme sahip olmasını isteyenlerin de tercihleri arasında bulunan keten tohumu yağı içerisinde cilde parlaklık veren omega 3 asidi bulunur. Cildin kurumasına engel olan yağ, cildin nemini korumasını sağlar. Ayrıca keten tohumu yağı tüm cilt tipleri için uygundur ve cildin yatışmasını da sağlar.

Keten tohumu yağı zayıflatır mı?

Keten tohumu yağı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de keten tohumu yağı zayıflatır mı konusudur. Keten tohumu yağı içinde yüksek miktarda lif ve protein barındırdığından dolayı tokluk hissi sağlar. Böylece yemek yeme ihtiyacı azalmış olur. Keten tohumu yağının bir diğer özelliği de sindirim sistemini düzenlemesi ve yağ yakmaya yardımcı olmasıdır. Bu özellikleri sayesinde keten tohumu yağı zayıflamaya etkisi olan yağlar arasında yer alabilir. Keten tohumu yağını zayıflamak için kullanmak isteyenler tokluk hissinin oluşması için yemeklerden önce bir tatlı kaşığı kadar tüketmelidir.



