Kez eş anlamlısı nedir? Kez kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe bir sözcük olan kez kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre herhangi bir eylemin veya olgunun tekrarlanma miktarını ifade etmektedir. Kez kelimesi genellikle bazı sayı sıfatlarıyla kullanılır. Eski Türkçede dolanmak, gidip gelmek anlamına gelen "kez-" fiilinden türemiştir. Kez kelimesi çoğunlukla cümle içerisinde sayı sıfatıyla kullanılır. Önüne miktarı veya sayıyı belirten bir kelime daha gelmektedir. "On kez, kırk kez, yüz kez, üç kez" gibi kelimeleri örnek olarak gösterebiliriz.
Kez kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan kelime vardır. Kezin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "kere" kelimesidir. Bu sözcük de en az kez sözcüğü kadar yaygın kullanılmaktadır. Kezin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:
Kez sözcüğünün anlamdaşları cümle içinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk veya anlam değişmesi yaşanmaz. Kez kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içinde örnek kullanımları: