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Kez eş anlamlısı nedir? Kez kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime haznesi bakımından zengin bir dildir. Farklı dillerden kelimeler almamızın yanı sıra Türkçe kökenli kelimeler de çeşitli şekillerde türetilerek kelime haznesi zenginleşmiştir. Kelime haznesinin zengin olması dolayısıyla aynı anlama gelen fakat farklı yazılan kelimeler de ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler de eş anlamlı kelimeleri oluşturmuştur. Eş anlamlı kelimeler benzer ya da aynı anlamlara gelen fakat farklı şekillerde yazılan kelimelerdir.

Kez eş anlamlısı nedir? Kez kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe bir sözcük olan kez kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre herhangi bir eylemin veya olgunun tekrarlanma miktarını ifade etmektedir. Kez kelimesi genellikle bazı sayı sıfatlarıyla kullanılır. Eski Türkçede dolanmak, gidip gelmek anlamına gelen "kez-" fiilinden türemiştir. Kez kelimesi çoğunlukla cümle içerisinde sayı sıfatıyla kullanılır. Önüne miktarı veya sayıyı belirten bir kelime daha gelmektedir. "On kez, kırk kez, yüz kez, üç kez" gibi kelimeleri örnek olarak gösterebiliriz.

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Kez kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kez kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan kelime vardır. Kezin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "kere" kelimesidir. Bu sözcük de en az kez sözcüğü kadar yaygın kullanılmaktadır. Kezin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Defa
  • Yol
  • Sefer
  • El
  • Posta
  • Öğün
  • Nöbet
  • Kat
  • Kere
  • Su
  • Misil
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Kezin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kez sözcüğünün anlamdaşları cümle içinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk veya anlam değişmesi yaşanmaz. Kez kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içinde örnek kullanımları:

  • Geçen sefer o beğenmediğim elbiseyi almadığıma çok pişman oldum.
  • Kaç kere seni uyardım.
  • Ona güvenmediğimi yüz defa söyledim.
  • Bu defa seni dinlememekte kararlıydı.
  • Hoca aynı konuyu kaç kere anlattı?
  • İki el silah sesi duyduğumuzda camlara koşuşturmuştuk.
  • Bütün eşyaları dört postada taşırız diye düşünüyoruz.
  • Bir nöbet daha kitap okuyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
  • Bu defter diğerinden iki kat pahalı.
  • Sebzeleri iki su yıka.
  • Sana yaptıklarının yüz misliyle karşılık vermen lazımdı.
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