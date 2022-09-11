'Khloe Kardashian'ın kalçaları deforme oldu' iddiası vardı! Bikinili paylaşım

Khloe Kardashian'ın başı popo ve basen bölgesindeki deformelerle dertte.

Khloe Kardashian da ablası Kim gibi kalçalarındaki enjeksiyonları eritmeye çalışırken iddialara göre sorunlar yaşadı.

Khloe'nin vücudunun deforme olduğunu ve alt bedeninin asimetrik bir görüntü sergilediği ortaya çıktı.

Zayıflamasının ardından basen hattında bulunan dolguların sorunlar oluşturduğuna dair iddialar sürerken ünlü yıldızdan iddialar cevap niteliğinde bir bikinili paylaşım geldi.

Khloe Kardashian'ın kıvrımlarını sergilediği pozuna ise beğeni yağdı. Khloe Kardashian'ın kalçasının küçüldüğü de gözlerden kaçmadı.





