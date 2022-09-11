MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Khloe Kardashian'ın kalçaları deforme oldu' iddiası vardı! Bikinili paylaşım

'Khloe Kardashian'ın kalçaları deforme oldu' iddiası vardı! Bikinili paylaşım

11.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ablası Kim Kardashian'ın izinden giden Khloe Kardashian popo ve basen bölgesine bolca enjeksiyon yaptırmıştı. Son dönemde bunları eritmeye çalışan Khloe Kardashian'ın vücudunun deforme olduğu iddiaları vardı. İddialar gündemdeyken ünlü yıldız bikinili pozunu paylaştı

'Khloe Kardashian'ın kalçaları deforme oldu' iddiası vardı! Bikinili paylaşım

Khloe Kardashian'ın başı popo ve basen bölgesindeki deformelerle dertte.
Khloe Kardashian da ablası Kim gibi kalçalarındaki enjeksiyonları eritmeye çalışırken iddialara göre sorunlar yaşadı.

Khloe'nin vücudunun deforme olduğunu ve alt bedeninin asimetrik bir görüntü sergilediği ortaya çıktı.

1

Zayıflamasının ardından basen hattında bulunan dolguların sorunlar oluşturduğuna dair iddialar sürerken ünlü yıldızdan iddialar cevap niteliğinde bir bikinili paylaşım geldi.

dsg

Khloe Kardashian'ın kıvrımlarını sergilediği pozuna ise beğeni yağdı. Khloe Kardashian'ın kalçasının küçüldüğü de gözlerden kaçmadı.

df98yg1-cc098f0b-fa12-4443-83c7-35d41ef5a79d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanma yaradı! Yeni estetikler yaptırdı... Son hali inanılmazBoşanma yaradı! Yeni estetikler yaptırdı... Son hali inanılmaz
Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptıTarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian altın dolar altın yorumu emtia fiyatları gram altın dolar kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! Yeni açıklama

'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.