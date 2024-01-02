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Kibariye'den dikkat çeken istismar itirafı: '13 yaşındayken cacığıma ilaç...'

02.01.2024 17:47 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Kibariye, Youtube'da yayımlanan bir programa konuk oldu. Kibariye hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Şarkıcı, 13 yaşındayken cacığına uyku ilacı atıldığını ve istismar edilirken bir kadın tarafından kurtarıldığını itiraf etti.

Ünlü şarkıcı Kibariye daha önce sahnede şarkı söylerken yaşadığı talihsiz kazayla gündem olmuştu.

Sahneye çıkmak isteyen bir kişiyi engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin sert bir şekilde çarptığı Kibariye dengesini kaybetmişti. Ünlü şarkıcı darbenin şiddetiyle yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşmüştü.

Yıllar önce çıkardığı Lafı mı Olur, Sen Oyna, Gidemem ve yeni şarkısı Manyak ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan şarkıcı 13 yaşında maruz bırakıldığı istismarı anlattı.

"CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ"

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, 'Kötü muameleye maruz kaldın mı?' sorusu üzerine şunları belirtti:

"Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez."

'ÇÜNKÜ BEN ÇOK ÇEKTİM'

Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddete maruz kaldığını söyleyen Kibariye, "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim" ifadelerini kullandı.


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