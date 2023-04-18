Kılıçdaroğlu deprem bölgesi için projesini açıkladı: Hesabımızı yaptık

Seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Mitingler, açılışlar ve televizyon programlarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan adaylar projelerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Bay Kemal'in tahtası' başlığıyla yeni projelerini tanıtan Kılıçdaroğlu yeni paylaştığı videoda vaadlerini detaylandırdı.

DEPREM BÖLGESİNDE NELER YAPILACAK?

Sosyal medya paylaşımına, "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…" notunu düşen Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen 4 ilde inşaat üretim tesislerine özel teşvik verileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, 4 il için şu ifadeleri kullandı;

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemelerinin tesislerine normal avantajlarının yanında ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Yabancı sermayenin yatırımları için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Bay Kemal’in Tahtası!

Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da… pic.twitter.com/OOrmDs29Zo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 18, 2023



