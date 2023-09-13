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Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesindeki o fotoğrafı paylaşıp tepki gösterdi: Bu skandaldan dönülmesi için çalışacağız!

13.09.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G-20’de imzalanan anlaşmayla Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak yeni rotada Türkiye’nin yer almaması ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinden dikkat çeken fotoğraflar paylaşarak yaptığı açıklamasında “Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesindeki o fotoğrafı paylaşıp tepki gösterdi: Bu skandaldan dönülmesi için çalışacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Hindistan’daki G-20 zirvesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak yeni ticaret koridoruna yönelik imzalanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) anlaşmasında Türkiye’nin yer almaması tepkilere neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır.

Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana “ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir” dediğimiz için bizi “darbecilik” ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu.

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Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan’ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil…

G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye’yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır.

Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır. İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka “itibar” diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye’nin olmamasının hiçbir izahı yoktur.

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Siz o zirveye Katar Emiri’nin “hediye(!)” uçağıyla katılırsanız, malvarlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler.

Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına “Türkiyesiz bir koridor olmaz” diye de caka satmış. Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? “Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz” dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi…

Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru


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