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  4. Kılıçdaroğlu gitti Özel geldi... O görüntü tarih oluyor! CHP'li vekillere iletildi: Erdoğan TBMM'ye geldiğinde ayağa kalkın!

Kılıçdaroğlu gitti Özel geldi... O görüntü tarih oluyor! CHP'li vekillere iletildi: Erdoğan TBMM'ye geldiğinde ayağa kalkın!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.10.2024 13:52
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TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine hitabıyla açılacak. Yeni yasama döneminin açılışı için geri sayıma geçilirken, dakikalar kala CHP'nin dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde CHP'nin alacağı tavırla ilgili milletvekillerine mesaj gönderildiği ortaya çıktı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na 2 ay aradan sonra bugün başlıyor. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul’a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek.

DAKİKALAR ÖNCE... CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde CHP'nin nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, alınan karar dakikalar öncesinde kulislere yansıdı.

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ERDOĞAN GELDİĞİNDE AYAĞA KALKACAKLAR

TV100 yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP milletvekillerinin bugünkü Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkacağını duyurdu.

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MİLLETVİKLLERİNE MESAJ GÖNDERİLDİ

Yarkadaş, yaptığı paylaşımda "Bu karar Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından vekillere tebliğ edildi." ifadelerini kullanırken, vekillere gelen mesajın görüntüsünü de paylaştı.

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KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE AYAĞA KALKMIYORLARDI

CHP’li vekiller, geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkmıyordu. Vekiller, Erdoğan salondan çıkarken ayağa kalkıyordu.

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CHP tbmm
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