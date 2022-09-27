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Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi! İki parti liderinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

27.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'altılı masa' ziyaretleri kapsamında bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal, dün Mersin'de polisevine gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin konuştu ve başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur" derken Uysal da "önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ile bir araya geldi! İki parti liderinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları kapsamında kurulan altılı masanın 2 Ekim Pazar günü CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

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DP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal, gazetecilerin, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

KILIÇDAROĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AHLAKLARI, KİMLİKLERİ, İNANÇLARI YOKTUR"

"Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör, kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak, teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Teröre karşı siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir ama terör bir insanlık suçudur, insanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir."

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UYSAL: TÜRKİYE'Yİ OPERASYONA AÇIK HALDEN ÇIKARMAK GEREKİR

DP Genel Başkanı Uysal da menfur saldırıyı kınayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başımız sağ olsun. Elbette terör ne tereddüt kaldırır ne müsamaha kaldırır. Türkiye'nin hatırı sayılır bir zaman diliminde terörle mücadele geçmişi var. Ama içinde bulunduğumuz sıcak atmosfer dolayısıyla da Türkiye'yi operasyona açık halden çıkarmak, önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir. O açıdan gayet temkinli, itidalli. Mutlaka güvenlik güçlerimiz, istihbarat birimleri gereğini yapıyordur. Bu iklimin zehirlenmesine müsaade etmemek lazım."

"MİLLET KARARINI VERECEK, BİZ KÖTÜ GİDİŞİ DURDURACAĞIZ"

Daha sonra iki genel başkan, DP binasının yanındaki taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında taksici esnafı, trafik sigortası ve ÖTV ilgili sıkıntılarını ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklamaları ve verdiği sözleri anımsattı.

Kılıçdaroğlu da söz verdiklerini ve bu sorunları çözeceklerini belirterek, "Millet kararını verecek, biz kötü gidişi durduracağız. Yani siyasi partiler örneğin Genel Başkanım'la veya Millet İttifakı olarak, biz bu konuda kararlıyız. Ama sonuçta bize görevi verecek olan milletin kendisi. Millet bize bu görevi verecek, biz de bu görevi yerine getireceğiz. Sağlıklı bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

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Devletin saydam olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Siz kazanırsanız, güçlü devlet olur. Birileri kazanıp, milyonlar kaybederse o zaman devlet gücünü kaybeder. Herkesin güçlü olması lazım, herkesin kazanması lazım, herkesin eve akşam huzur içinde dönmesi lazım. Direksiyon başında insanların huzurlu olması lazım, gönül huzuru olması lazım, mutlu olmanız lazım. En büyük arzumuz bu zaten. Ama bunları yapacağız inşallah. Karamsar bir atmosfer var biliyorum ama bu karamsar atmosferden Türkiye'yi çıkarmak mümkün. Elin oğlu çıkarıyor da biz mi çıkaramayacağız? Akılla mantıkla bilgiyle birikimle irfanla bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Hepsini çözeriz. Çok güzel bir ülkemiz var, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yani a partili, b partili, c partili olur, insanların farklı görüşleri olur ama hepimiz ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu sağlayacağız."

(AA)

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Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu

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