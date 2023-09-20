Kılıçdaroğlu 'Her gün soracağım' diyerek paylaştı: Veysel Şahin hakkında dikkat çeken paylaşım! "Mafya babaları, uyuşturucu baronları..."

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan iktidara sert sözlerle yüklenirken Veysel Şahin hakkında bir soru yönelttiği paylaşım yaptı. CHP lideri, paylaşımında "Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti" ifadelerine yer verdi.

"YARGI DA SİYASİLERLE BAĞLANTILI MAFYA BABALARINA KORUMA KALKANI YAPILDI"

Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı. Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı.

"BU SKANDALLARDAN BİR YENİSİNİ SORACAĞIM"

Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim.

"VEYSEL ŞAHİN HAKKINDAKİ HUKUKSUZ KARARLARLA İLGİLİ İLK SORUM..."

Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum: Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin'i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 02 Mart 2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?

(DHA)

