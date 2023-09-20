Azerbaycanlı mafya babasının yeğeni de araçtaydı! Beylikdüzü'nde kanlı gece: Takip edip kurşun yağmuruna tuttular

Türkiye'de otelde yemek yerken başından tek kurşunla katledilen Lotu Quli lakaplı mafya babasının yeğeni Magamet Kurbanovi de dün akşam kanlı saldırıda hedef alındı. Araçta 2 polis memuru ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov da vardı. Saldırganlar bir süre takip ettikleri aracın daha sonra yanına geçerek aniden ateş açtı. Araç kaza yaparak durabildi ancak saldırganlar kurşun yağdırmaya devam etti. Kanlı infazda emekli polis Yılmaz Demir yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLAR ARACI TAKİBE ALDI

Olay, dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 2020 yılında Antalya’da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memurları Yılmaz Demir, Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov’un bulunduğu seyir halindeki otomobil, kimliği belirsiz şahıslarca kullanılan başka bir araç tarafından takip edildi. Bir süre sonra şahıslar, giden otomobilin yanına gelerek araca yandan defalarca ateş etmeye başladı.

KAZA YAPAN ARACA KURŞUN YAĞDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Kurşun yağmuruna tutulan ve 19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Daha sonra şüpheliler, araçları ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

EMEKLİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan araçtaki bir emekli polis Yılmaz Demir hayatını kaybederken Kurbanovi, Acermen ve Orujov yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybeden emekli polis Yılmaz Demir’in cenazesi ise ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Saldırıda etrafa saçılan yirminin üzerinde mermi kovanı bulunurken mermilerden biri cadde üzerindeki bir işyerinin önünde park halindeki aracın camına isabet etti. Polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek yolu bir süre kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

NADİR SALİFOV KİMDİR?

Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya’da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli-Antalya karayolunda yakalanmıştı.

Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yapıyordu. Azerbaycan’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı ve uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

