HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesinin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesinin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"

14.06.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçların ardından sık sık değişim çağrısı yapan ve genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamolu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Kritik görüşmede Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bahçe sohbeti görüntüleri de ortaya çıktı. Tesisin yan bahçesinde golf oynayanlar sohbet eden ikilinin samimi diyalogları dikkat çekti. Kendilerini golfe davet eden vatandaşa ise İmamoğlu'nun verdiği yanıt ise herkesi gülümsetti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesinin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden ise çıkışta kameralara el salladıkları görüntüler medyaya yansımıştı. Selçuk Tepeli'nin sunduğu Fox Ana Haber'de ise Gülşah İnci'nin "Kritik görüşmenin arka bahçesi" başlıklı özel haber yayınlandı. Kritik görüşmeden medyaya yansımayan o anlar ise izleyenleri gülümsetti.

kk1

"NEYSE BİR ÖN KARAR VERDİK"

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tesisin bahçesinde yürüdükleri sırada yan tarafta golf oynayan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar iki lideri golfe davet ederken, Kılıçdaroğlu ise kuralları bilmediğini söyledi. İmamoğlu'nun "Neyse bir ön karar erdik. Genel Başkanımız eşlik edebilir size" yanıtı dikkat çekti.

kk2

"GENEL BAŞKANIM BAŞLASIN..."

Vatandaş ise İmamoğlu'na "Siz yaparsanız başkanım demediklerini bırakmazlar gizli oynayın bence" dedi. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Genel Başkanım başlasın ne yapayım derim. Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim" yanıtını verdi.

kk5

İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi! İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DP'li Cemal Enginyurt: "Erdoğan bugün açıkça meydan okudu"DP'li Cemal Enginyurt: "Erdoğan bugün açıkça meydan okudu"
Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…
Felaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaralarıFelaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaraları
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.