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Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Çok çarpıcı detay: ‘Ben de insanım, benim de canım var hep siyaset mi?’

07.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk kez konuşarak moralinin yüksek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Özel için de ‘Genel başkanımız’ ifadesini kullanırken başarı dileklerinde bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Kurultay’da ikinci turda çekilmek istediği anlarda söylediği bir söz ise ilk kez ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun o anlarda kendisini engelleyenlere ‘Ben de insanım, benim de canım var hep siyaset mi?’ diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Çok çarpıcı detay: ‘Ben de insanım, benim de canım var hep siyaset mi?’

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38'inci Olağan Kurultay'ın ardından genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından basına ilk kez demeç verdi.

Kılıçdaroğlu, TV100’e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Moralim gayet iyi... Herkese selam sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum"

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‘BEN DE İNSANIM BENİM DE CANIM VAR HEP SİYASET Mİ?’

Kurultay’da genel başkanlık yarışının ikinci tura kalması ile Kılıçdaroğlu’nun çekilmeyi kabul ettiği ancak danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş tarafından ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ şeklinde engellediği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

O anlara şahit olan Gazeteci Mustafa Yavuz, tv100'e yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey odaya gelince çekilmeyi kafaya koymuştu. Odaya girince orada bulunanlar çekilmeme konusunda tepki gösterince Kemal Bey ‘Ben de insanım, benim de canım var hep siyaset mi?’ diye tepki gösterdi."

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