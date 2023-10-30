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Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya ile yaptığı o görüşmede duyurdu: 'Benden beklenen değişimi yapacağım'

30.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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CHP’de değişim tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi. 4-5 Kasım tarihinde yapılacak olan kurultayda kendisi açısından bir sorun olmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kamuoyunun beklediği değişimi yapacağını vurguladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı…

Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya ile yaptığı o görüşmede duyurdu: 'Benden beklenen değişimi yapacağım'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'istifa' edip etmeyeceği tartışılırken CHP liderinden çok konuşulacak ‘değişim’ açıklamaları geldi. Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV’deki programında canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na seçim sonuçları ve kurultaya ilişkin soruları yönelttiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti.

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İsmail Küçükkaya canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNUN BENDEN BEKLEDİĞİ DEĞİŞİMİ YAPACAĞIM"

“Değerli izleyenlerim ben Cuma günü ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Sohbet ediyorduk o arada işte seçimler seçim sonuçları nasıl oldu? Kurultay’da ne olur? Kurultay’da benim açımdan bir sorun yok dedi. Değişim yapacak mısınız dedim. Evet ben değişim yapacağım dedi. Kurultay’da 4-5 Kasım… Ve hemen arkasındaki tüzük kurultayına dikkat edin dedi. Ben kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım dedi. Kadrolarda bir değişim sözü veriyor Kılıçdaroğlu…

"BİR TAKIM HATALAR OLDU"

Ama kazanılması gereken bir seçim nasıl kaybedildi onu konuşurken ‘İsmail Bey tabii ki bir takım hatalar oldu, bu seçimin devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı neler yapıldığı pis oyunlara ve hilelere başvurulduğu bunları konuşmamız lazım aslında’ dedi.”

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