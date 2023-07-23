Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Akşener'den: 'Haberi vardı' iddialarına yanıt verdi! "Biz aramızda bakanlıkları..."

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile seçim sürecinde yaptıkları görüşmede İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı ve iki bakanlık daha için anlaşma sağladıklarını duyurmuştu. Anlaşmadan Özdağ ve Kılıçdaroğlu dışında kimsenin haberdar olmadığı 2 lider tarafından doğrulandı. Kılıçdaroğlu'na başta İYİ Parti olmak üzere Millet İttifakı'ndan peş peşe tepkiler geldi. Son olarak Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli anlaşmayı yorumladı.

ÜMİT ÖZDAĞ, AKŞENER'İN KONUŞMASINI PAYLAŞMIŞTI

Ümit Özdağ, İYİ Partililerin tepkileri üzerine sosyal medya hesabından Akşener'in "Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı” ifadelerini kullandığı konuşmanın videosunu paylaşmıştı. Özdağ'ın İYİ Partililere yanıtının ardından Sözcü'den İsmail Saymaz, Akşener'e iddiayı sordu.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BAKANLIKLARI DAĞITMAK İSABETLİ OLMAMIŞTIR

Buna göre Akşener danışmanı üzerinden verdiği yanıtta gizli mutabakattan haberdar olmadığını ifade etti. Yalnızca kamuoyuna da yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini belirten Akşener şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.”

