Kılıçdaroğlu’na ‘kanı bozuk’ demişti! CHP’ye danışman oldu…

CHP’de alınan seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmaları gölgede bırakacak bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı. Yaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'nu 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' sözleriyle hedef aldığı ortaya çıktı.

"ÜLKEYİ İLK KILIÇDAROĞLU TERK EDER"

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu ve CHP seçmenini hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Öte yandan CHP’de ‘Kadın ve Aile Politikaları’ konusunda danışmanlık verecek olan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın, İsmailağa Cemaati ve Said-i Nursi ile ilgili yaptığı bazı paylaşımları da dikkat çekti.



