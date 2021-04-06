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Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu üyelerine tepki: Hikaye tamamen

06.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin TBMM grup toplantısında iktidar kadar Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Bilim Kurulu'nun ne dediği belli değil. Orada oturanların hiçbirinin bilimle alakası yok" dedi. 104 emekli amiralin bildirisi için 'darbe çağrısı' yapıldığı iddialarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Millet yemiyor bunları" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu üyelerine tepki: Hikaye tamamen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerine tepki gösterdi. Partisinin kurultayı ile AK Parti kongrelerini karşılaştıran Kılıçdaroğlu, "Hangisi örnek, hangisi ülkeyi adaletle yönetir?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "CHP gelse iktidarı yönetebilir mi diyorlar. Bal gibi de yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu üyelerini de hedef aldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Tolantısı'ndaki açıklamalarından satır başları...

'VİCDAN YOK MU SİZDE?'

Hep beraber sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Günün 24 saati çalışıyorlar, çocuklarını bile görmüyorlar. Hayatlarını feda ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden insanların elleri öpülmez mi arkadaşlar? Bir istekleri vardı, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenler için meslek hastalığı olsun. Bunu yapmadılar. Vicdan yok mu sizde?

Bunun sorgulanması lazım. Çok sayıda sağlıkçı hayatını kaybetti bu süreçte. Şu soruyu sormak gerekir; Bütün bunların sorumlusu kim? Bu ülkeyi yöneten kim? Bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan kim? Her vatandaşımın sormasını istiyorum. Her vatandaşımız yeri geldiğinde 'Dur arkadaş' diyebilmeli.

ASLI ÖZKISIRLARIN ÖLÜMÜ

Aslı Özkısırlar. Bu genç kızımız 21. yüzyılda hastanede yatak bulamadığı için hayatını kaybediyor. 'Bay Kemal' sorumlu diyecekler. Beyefendi bu işin sorumlusu sensin sen, sen yönetiyorsun bu ülkeyi. Dayısı olana ambulans hazır, peki ya garibana? 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' diyoruz. Bizim dostlarımız halktır halk, garibanlardır.

Kayseri'de Sidar adında 16 yaşında bir kızımız. Evine giderken güvenlik görevlisi çağırıyor, maskeyi nizami takmadın diyor ve ceza kesiyor. Sidar'ın babası esnaf. 900 lira ceza kesiyorlar. Nereden ödeyecekler? Ödeyemiyorlar tabi. 22 Mart'ta bir mektup, icra servisine geleceksin diyorlar ve ödeme emri talep ediliyor. 16 yaşındaki kız maskeyi nizami takmamış, 900 lira ceza, sonra sen ödeyemezsen babandan ev ne varsa haczedeceğiz parayı alacağız diyor.

AK PARTİ KONGRESİ

AK Parti'nin kongresinde maskesiz bir sürü insan var. Ceza var mı bunlara yok? E kim bunların dayısı? Bunlara ceza yok. Bunu vicdan kabul eder mi? Ahlak kabul eder mi? Çifte standart devlet yönetiminde olmaz. Birisine ikramiye birisine zulmedeceksin. Devlet böyle yönetilmez, vatandaşlar arasında ayrım yapılmaz. Bunlara da ceza keseceksin o zaman ben de diyeceğim ki seni kutluyorum, vatandaşlar arasında ayrım yapmadın.

Tuttular Karadeniz'den başladılar kalabalık kongrelere. Ya yanlış bu arkadaş. Kongreler yaptılar, defalarca söyledik yanlıştır diye. Sorsunlar gazetecilere; CHP'nin kurultayı nasıl oldu? Kurultayı yapmadan önce Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık 'Kongremizi nasıl yapalım?' diye. Cevap verdiler, kapalı alanda yapmayacaksınız, sosyal mesafeyi koruyacaksınız diye.

'CHP GELSE AÇLIK, SEFALET OLMAZ'

Şimdi söyleyin bakalım devleti kim adaletle yönetir, kim vatandaşlarına değer verir. CHP gelse iktidarı yönetebilir mi diyorlar. Bal gibi de yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz.

BİLİM KURULU'NA TEPKİ

4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD’yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.

Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.

Peki bu fatura kime çıkıyor? Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. 1 değil 5 yerden, avro üzerinden maaşlarını alıyorlar. Vergi de ödemiyorlar bunlar. Bunların umurunda değil. 100 kişi değil 100 bin kişi de ölse bunların umurunda değil.

Bunların derdi ben paramı nasıl alacağım, Londra'daki bankalara nasıl yatıracağım. Peki esnafın, manavın, taksicinin durumu... Esnaf kardeşime soruyorum, senin kapandığın dönemde en çok kongreleri kim yaptı? Her 100 metrede bir dükkan kapandığını görüyoruz, geçinemiyor, kirayı ödeyemiyor adam. Saray'dakiler bunu biliyor mu? Bilse ne olur bilmese ne olur onun gözünde esnaf yok ki zaten. Ama esnaf artık eski esnaf değil sana sandıkta hesabını soracak biliyorum.

104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ

Ne darbesi kardeşim ya. Ne paronayası bu. Büyün bu ekonomik sorunların üstünü örtmek için yapılıyor bu. Sen çıkıp en baştan "Ne Montrö'sü ne Lozan'ı" desen zaten bir şey olmayacak. Vay efendim sonra nasıl olur bildiri yayımlanır? Geçti artık bu darbe işleri. Millet yemiyor bunları. Ya emekliler dünyanın neresinde darbe yapmış?

Bu kadar saçmalığı görmedik. Artık ortada devleti sağlıklı yöneten bir iktidar yoktur. Ortak da sağlıklı bir ortak değil. Bakanlar bakan değil. Bürokratların tamamı da yağcılardan oluşuyor.

Millet diyor ki artık: Sandığı getir, sandığı getir.

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koronavirüs (Covid-19) Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP bilim kurulu

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