Kılıçdaroğlu'ndan cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne geldi.

Saat 14.20 sıralarında cezaevine gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: 'MECLİS'İN TAVRI NET'

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluğuna dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Atalay ile ilgili şunları söyledi:

"TBMM tavrını belli etmiştir. İsmi Meclis ilk oturumunda okunmuştur. Artı, partilerin ortak eğilimiyle, İnsan Haklarını İzleme Komisyonu'na 'bağımsız' bir milletvekili olarak yani grubu bulunmayan partilerden bir milletvekili olarak Can Atalay seçilmiştir. Orada iktidar partilerinin de muhalefet partilerinin de ortak bir yaklaşımı söz konusudur. Herhalde bu da Meclis'in hangi kanaat içerisinde olduğunu gösteren bir şeydir.

"TUTUKLULUK HALİNİ İSTERSE MAHKEME KALDIRABİLİR"

Şu anda devam eden tutukluluk hali var. Yargıtay Başsavcılığı bir mütalaada bulunabilir. Böyle bir görüşte bulunabilir, vazifesidir. Ama ilgili dava devam ediyor. Davanın geleceği uzun sürebilir. Ama mahkeme bir ara kararla tutukluluk halinin kaldırılmasıyla ilgili bir karar verebilir. Dolayısıyla bu kararı verecek TBMM değildir. Mahkemenin iradesine Meclis olarak nasıl müdahale edebiliriz. Biz seçilmiş Türkiye'nin yasama organı olarak tavrının ortak ve net olduğunu söylüyorum. Bütün partilerin de ortak bir eğilim içerisinde olduğunu söylüyorum ama bu partiler bir yazı yazarak ortak şekilde bunu suistimal etmemesi lazım. Meclis hadi bakalım bunu serbest bırakın dediğinde mahkeme serbest mi bırakacak? Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. Beklenen hüküm özlü bir dava olduğu için tutukluluk halini isterse mahkeme kaldırabilir."

(DHA)

