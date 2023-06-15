Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç kararı! CHP’de yeni gelişme…

Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK’da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15’e düşüren Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağladı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu karından geri adım attı.

CHP lideri, kendisine en yakın isimlerden Engin Özkoç'u, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı pozisyonuna atadı.

Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.

