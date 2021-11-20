Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor, bunun da farkındayız. Enerji mücadelesinin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim; gıda mücadelesi.

"GIDA ÜRÜNLERİNE PEŞ PEŞE ZAMLAR YAPILIYOR"

Kara kış şartlarında en hayati konulardan biri gıdaya erişim. Sarayın attığı her adım insan onuruna yakışmayacak durumlara yol açıyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yapıyor.

"AÇ BEBEKLERİN GÖZ YAŞININ VEBALİ ÇOK AĞIRDIR"

Ekmek alırken bile insanlar iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Bu ülkede bebek maması son bir yılda yüzde 114 zamlandı. Aç bebeklerin göz yaşının vebali çok ağırdır.

Fiyatlar ucu açık şekilde artmaya devam ediyor. Tüm bu şartlar nedeniyle enerji sektörünü davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet ettim. Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim. Buradan bir çağrı yapıyorum.

6 MADDE İLE HÜKÜMETE TALEP

Gereğini yaparsa, buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacaklarım 6 maddenin uygulanmasını talep ediyorum.

1- Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemesiz, faizsiz kredi vermeli.

2- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.

3- Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

4- Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.

5- Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.

6- Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği

MARKETLERE 10 ÜRÜN İÇİN ÇAĞRI

Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz.

Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim."

