HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş hakkında dikkat çeken mesaj! "İki başkente de hizmet verecekler"

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş hakkında dikkat çeken mesaj! "İki başkente de hizmet verecekler"

26.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesajlar verirken İBB ve ABB başkanları İmamoğlu ile Yavaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Cumhuriyetin başkenti Ankara. Cumhuriyetin 100. yılında iki başkentin başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak iki kente hizmet edecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş hakkında dikkat çeken mesaj! "İki başkente de hizmet verecekler"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Törenine katıldı. Törende Ekrem İmamoğlu da konuşma gerçekleştirdi.

"GÖRECEKSİNİZ, AYNI HİZMETİ HEM İSTANBUL HEM TÜRKİYE İÇİN YAPACAK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Cumhuriyetin başkenti Ankara. Cumhuriyetimizin en önemli yüzyılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar, 2 başkente de hizmet verecekler.

  • Ekrem başkan uzun zamandır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Herkesi kucaklayarak hizmet etti. Göreceksiniz, aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

İmamoğlu da konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fanatiklerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesini kaldırdı. Kendi kızı dahi kaldırılmasının karşısında sapasağlam durdu. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır."

Kılıçdaroğlu'nu böyle anons etti! Kılıçdaroğlu'nu böyle anons etti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nu böyle anons etti!Kılıçdaroğlu'nu böyle anons etti!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…
Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.