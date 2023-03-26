Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş hakkında dikkat çeken mesaj! "İki başkente de hizmet verecekler"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Törenine katıldı. Törende Ekrem İmamoğlu da konuşma gerçekleştirdi.

"GÖRECEKSİNİZ, AYNI HİZMETİ HEM İSTANBUL HEM TÜRKİYE İÇİN YAPACAK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Cumhuriyetin başkenti Ankara. Cumhuriyetimizin en önemli yüzyılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar, 2 başkente de hizmet verecekler.

Ekrem başkan uzun zamandır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Herkesi kucaklayarak hizmet etti. Göreceksiniz, aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

İmamoğlu da konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fanatiklerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesini kaldırdı. Kendi kızı dahi kaldırılmasının karşısında sapasağlam durdu. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır."