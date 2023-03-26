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Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu anonsu gündem oldu! Mansur Yavaş'ın uyarısını hatırlatarak...

26.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündem oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın uyarısını hatırlatan İmamoğlu "Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek sözlerine başladı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na sık sık 'cumhurbaşkanım' diyerek hitap etmesi dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu anonsu gündem oldu! Mansur Yavaş'ın uyarısını hatırlatarak...

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. İmamoğlu, sözlerinin başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sık sık 'cumhurbaşkanım' diyerek hitap etmesi gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Dün Mansur Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıyla birlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum.

Dedi ki, yıllar önce bir Belediyeler Birliği toplantısına katıldığımda orada bulunan konuklarımızın arasında cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış.

Ben de onun yaptığını yapıyorum. Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

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Ramazan ayı başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da bu güzel toprakların duygularına uygundur. Başkalarının derdini bilme karakterini son yıllarda ne yazık ki bir kısım unuttuk. Deprem gibi felaket anlarında hatırlıyor sonrasında yavaş yavaş unutuyoruz. Böyle değiliz. Bütün kalbimle bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum. Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim. Bu ülkeyi halden anlayanlar, insanını ayırt etmeden koşanlar yönetsin. O zamanlar geldi diye düşünüyorum.

Ev kadınlarımızız yüzde 86'sı son 6 ayda kendi ihtiyacı için alışveriş yapmamış. Ev kadınlarının yüzde 34'ü evde yalnızken doğalgaz kapatıyor. Bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor. Bu gördüğünüz güzel alanın bir kısmını İBB Kadın olarak da hizmete açıyoruz.

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Görevi şiddeti engellemek olanlar bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getiriyorlar. Bu acı fotoğrafı çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadınlar olunca 3-4 erkek bir araya gelip karar almayı, yasa çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ne derdiniz var kadınlarla? Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatikler tarafından linç ediliyor. Bu üzücü fotoğrafı da değiştireceğiz.

İmamoğlu ve Yavaş mesajı! "İki başkent..." İmamoğlu ve Yavaş mesajı! "İki başkent..."

Bir baba kızını hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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