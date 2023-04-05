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Kılıçdaroğlu'nun emeklilerle ilgili vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyor

05.04.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle İftar" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun emeklilerle ilgili vaadine sert tepki göstererek, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeyi çalışıyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden sivillere saldırısını da kınadı. İşte haberin detayları...

Kılıçdaroğlu'nun emeklilerle ilgili vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle İftar" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • İsrail polisinin ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz.

  • İsrail polisinin uyguladığı, zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir.

  • Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum.

  • 2 milyon 250 bin vatandaşımızı EYT ile bu geniş aileye katılma imkanı tanıdık. Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanınızda olacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerin ufkuyla genişleteceğiz.

  • Sizler eski Türkiye'nin acı ve kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Biz gençlerimize bazen anlatmakta zorlanıyoruz ama sizler canlı şahitlerisiniz. Tüm alanlarda ülkemizin asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere getirdik.

  • Ülkemizde geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Türkiye'nin geçtiği büyümeden emeklilerimiz de istifade etti.

  • En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimiz de fiş ve fatura topluyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Emekli olduktan sonra ticaret yapmak isteyenlerin yüzde 15 kesintisini önce düşürdük, sonra kaldırdık.

  • Memurların ek göstergelerinden emeklilerimiz de yararlandı. İlk olarak 1000'er lira olarak verdiğimiz ikramiyeleri 2 bin liraya çıkardık. Bunlar emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

  • Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş; maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyor. Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti; nerede namus. bunca insan ne oldu; işlerinden çıkartıldı.
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