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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

05.04.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki çalışmaları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki pozunu, 14 Mayıs seçimlerine yönelik hazırlıkları ve anketlerde Cumhur İttifakı'nın son durumunu paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili sözleri de dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Deprem bölgesinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde enkaz kaldırılırdı ve zemin etütleri yapıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız.

  • Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık.

  • Geçenlerde önümü kestiler dediler ki: "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.

  • Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.

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    TOKİ STANDARTLARINDA KONUTLAR

  • Bu o bölgelerdeki belediyelerin birinci derecede sorumluluğunda. Seçimi atlatalım, bundan sonraki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda yeni yasal düzenlemelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir görev dağılımına gitmesi şart.

  • Gitmedikten sonra yerel yönetimlerde farklı yaklaşımlar meydana geliyor. Mimar ve Mühendisler Odasında da atacağımız adımlar var. Ellerindeki yetkiler olumsuz şekilde kullanıldı. Ona da fırsat vermek istemiyoruz. Bu tür yanlışlıklara fırsat verilmemeli. Hafif malzemelerle birlikte bu inşaatlarda TOKİ projelerinde uyguladığımızı uygular hem hızla netice almak, hem de bu inşaatlarımızı bitirmek bizi çok daha rahatlatacaktır.

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"MANEVİ DEĞERLERE HASSASİYETİ OLMAYANIN SECCADEDE GÖZÜ OLMAZ"

  • Bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı? Bu bir edep meselesidir. O kendi edebi adabıdır. Başörtüsüne ne diyor, bir bez parçası. Bunu diyen bay bay Kemal. Yeri bir değer ifadesiyle bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Aynı şekilde bunu diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der.

  • Yaklaşım tarzları bu. En önemli değer insandır. Bay Kemal hadisi bile yanlış söylüyorsun. Hadisin aslı, cennet annelerin ayakları altındadır. Burada böyle fark var. Erbakan hocamızın ayetle ilgili yaptığı açıklamaları, iftar sofrasında değişik şekilde anlatıyor. Erbakan hocamıza ait söz değil bu bir ayet. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz. Vatandaşlarım bu fotoğrafları zihnine kazısın. İnanıyorum ki, yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır.

"14 MAYIS'TA BEKLEDİKLERİNİ BULAMAYACAKLAR"

  • Selo'nun Diyarbakır'da attığı adımla, 51 vatandaşımızın ölümüne neden olması Kürt vatandaşlarımın gözünden kaçıyor. 5 yıla mahkum oldu. Ne kadar cesurane 'Bunları çıkartacağız' diyor. Bu ülkenin yargısı böyle bir cezayı verdi. Apo'yla ilgili kararı yargı verdi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor.

  • Bunlar ortadayken bizim bu tartışmaları yapmamıza gerek var mıydı? Yargıyı hiçe sayıp cezalarla ilgili bunları konuşuyor. 14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar. Gerçek yargı olarak, milletim son sözü söyleyecek gerekli olan kararı verecek. Adalet tecelli ederek yolumuza devam edeceğiz. HDP'liler bunlara hakaret ettiklerinde bunlara karşı sesleri çıktıklarını duydunuz mu? Aynı şey FETO için de geçerli. CHP'nin de yaşadığı dönüşümle bu projeye yazıldığını anlıyoruz. Masa bunu nasıl kabul ediyor? Partisine gidip ziyaret edemedi, Meclis'teki odada ziyaret etti.

  • Demirtaş aslında hüküm giymesi gerekenden hükmü almadı. Hüküm giydiğinde bunu konuşamayacaklar. Yasin'imizle alakalı hükmü giydiğinde bunlar rahat hareket edemeyecekler.

  • Milletim ne PKK'nın peşine düşenlere ne sapkın akımların hamiliğine soyunanlara bu ülkeyi emanet etmez.

  • Seçimlerden sonra gündeme getireceğimiz en önemli maddelerden bir tanesi aile olacaktır.

  • Terörle nasıl etkili mücadele yürütüyorsak, sapkın akımların toplumumuza dayatılmasıyla aynı şekilde mücadele edeceğiz, bundan taviz veremeyiz.

  • Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesi ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Sürpriz isimler de listemizde olacak.

  • Bayram sonrasında seçim mitinglerine başlayacağız ancak ramazan boyunca temel atma, açılış ve iftar programlarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.

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    ANKETLERDE SON DURUM

  • Anketler de sosyal medya mecraları gibi algı operasyonlarının aracı olarak kullanılabiliyor. Siyasi hayatımız boyunca bu yöntemi kullandık. İş masabaşı anketlere kalsa 21 yıldaki seçimlerin hepsini CHP kazanırdı ama kazanan biz olduk.

  • Bize gelen raporlara göre Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara öndeyiz. Ama bu yüzden rehavete kapılmayacağız. Farkı daha da açmaya çalışacağız.

İSRAİL'E TEPKİ

  • Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına, Filistinlilerin inanç ve yaşam özgürlüğüne yönelik müdahale ve tehditler kesinlikle son bulmalıdır.

  • Her hal ve şartta Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, kutsallarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu da İsrail'in böyle bilmesi gerek.

KARADENİZ GAZINDA TARİH VERDİ

  • 20 Nisan'da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak.

EKONOMİDE MEHMET ŞİMŞEK SÜRPRİZİ

  • Ekonomi politikalarımızı güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.
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