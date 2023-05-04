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Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

04.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tartışmalara neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitinge giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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Van Kemal Kılıçdaroğlu miting öcalan slogan

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