Kılıçdaroğlu toplantıda Bülent Arınç'a seslendi! "Hiçbiri beni yıldıramaz"

Toplantıda Bülent Arınç'ın ardından kürsüye çıkıp söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Arınç'ın konuşmasında kullandığı ifadelere değinerek açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca "Biz, 'altılı masa' diyoruz bazen, 'Türkiye masası', 'demokrasi masası', 'milletin masası', neyse adı, bizi birleştiren tek bir konu var: Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek" diyerek 'altılı masa'nın hedeflerine yönelik konuştu.
"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Rejimi yaşatmak için nasıl geliyorsak gitmesini de bilmeliyiz. Başkalarının da bu ülkeyi yönetebileceklerinin kabulünü kendi zihin dünyamızda var edebilmeliyiz.
Tekerrür, yapılan yanlışlardan ders çıkarmamak ama demokrasiyi rayından çıkarıp ülkeyi başka bir yere götürmek demektir aynı zamanda. Tarihi tekerrür ettirmemek de siyaset kurumunun temel görevlerindendir.
Biz, 'altılı masa' diyoruz bazen, 'Türkiye masası', 'demokrasi masası', 'milletin masası', neyse adı, bizi birleştiren tek bir konu var: Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Her birimiz ayrı partiyiz, programlarımız farklı ama ülke bu haldeyken meseleyi bir parti meselesi olmanın ötesinde Türkiye meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye demokrasi birlikte getirmek zorundayız. Demokrasi gelir, kurallar oturur, taşlar yerine oturur, ondan sonra elbette her parti kendi görüşünü, düşüncesini bir şekliyle ifade edecektir. Halk kime teveccüh ederse elbette o da iktidar olacaktır.