Kılıçdaroğlu toplantıda Bülent Arınç'a seslendi! "Hiçbiri beni yıldıramaz"

Biz, 'altılı masa' diyoruz bazen, 'Türkiye masası', 'demokrasi masası', 'milletin masası', neyse adı, bizi birleştiren tek bir konu var: Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Her birimiz ayrı partiyiz, programlarımız farklı ama ülke bu haldeyken meseleyi bir parti meselesi olmanın ötesinde Türkiye meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye demokrasi birlikte getirmek zorundayız. Demokrasi gelir, kurallar oturur, taşlar yerine oturur, ondan sonra elbette her parti kendi görüşünü, düşüncesini bir şekliyle ifade edecektir. Halk kime teveccüh ederse elbette o da iktidar olacaktır.