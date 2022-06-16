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Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

16.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Arınç konuşmasında "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

‘Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden’ başlıklı toplantıya katılan AK Parti’nin önemli isimlerinden olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç yine ses getirecek açıklamalarda bulundu. AK Partili milletvekillerinin toplantıya katılım göstermemesini eleştiren Arınç konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

‘BUNLAR DOĞRU ŞEYLER DEĞİL’

Anayasa Mahkemesi ağlıyor yalvarıyor. Artık önüme mahkeme ile dava ile gelmeyin. Verdiğimiz emsal kararları uygulayın diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bir kadın üye yani bir hakim arkadaşımız var. Ona rağmen tanımıyoruz diyemeyiz. 87’den beri biz bunun içerisindeyiz. Buradan çıkmaya da niyetimiz yok. Varsa gücünüz çıkarsınız belki ama hem yargı yetkisini tanıyacağız hem kararlarını anayasanın içerisinde üstün bir noktaya getirmişiz. ‘Ben bunu uygulayamam’ bunlar doğru şeyler değil. Bu doğru olmayan şeyleri daha çok konuşur daha çok rapor haline getirir ve daha çok topluma mal etmeye çalışırsak Türk Demokrasi Vakfı da elbette yerini belirlemiş olacak.

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‘KRAL ÇIPLAK DEMENİN ZAMANIDIR’

Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokunmadan majestelerinin gazetecileri ile bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler söylerler. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değildir. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır. Her gün TBMM’de neredeyse eski bir milletvekilimizin, bakanımızın cenaze törenine katılıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Biz siyasetçilerden taraf olmalıyız. Siyasetçileri korumalıyız. Siyasetçileri küçük görmemeliyiz.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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